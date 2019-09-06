banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99560
ALTIN
276.081
DOLAR
5.7021
STERLİN
7.0163
EURO
6.2901
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
İki ay hapis yatacak
İKİ AY HAPİS YATACAK
40 gün hapis yatacaklar
40 GÜN HAPİS YATACAKLAR
banner307

Abdullah Mursi'nin cenazesi de gece defnedildi

Abdullah Mursi'nin cenazesi, yalnızca ailesi, amcaları ve birkaç yakın arkadaşının katılmasına izin verilen törenle babasının mezarının yakınında bulunan mezarlığa defnedildi. 

Abdullah Mursi'nin cenazesi de gece defnedildi

Abdullah Mursi'nin cenazesi, yalnızca ailesi, amcaları ve birkaç yakın arkadaşının katılmasına izin verilen törenle babasının mezarının yakınında bulunan mezarlığa defnedildi. 

06 Eylül 2019 Cuma 06:49
Abdullah Mursi'nin cenazesi de gece defnedildi

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin küçük oğlu Abdullah Mursi'nin cenazesi, yalnızca ailesi, amcaları ve birkaç yakın arkadaşının katılmasına izin verilen törenle babasının mezarının yakınında bulunan mezarlığa defnedildi. 
Mursi ailesinin avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşamba akşamı 25 yaşında vefat eden Abdullah Mursi'nin sıkı güvenlik önlemleri altında yapılan cenaze törenine hapisteki kardeşi Üsame Mursi'nin yanı sıra annesi, kardeşleri, amcaları ve birkaç yakın arkadaşının da katılmasına izin verildiğini söyledi. 
Abdulmaksud, "Mısır Başsavcılığı kararıyla Kahire'deki bir hastaneden cenazesi alınan Abdullah Mursi'nin cenazesi, Zeynhum morguna getirildi. Orada ailesi tarafından kılınan cenaze namazının ardından Kahire'nin doğusundaki Medinet Nasr semtindeki babasının cenazesinin medfun bulunduğu kabristan yakınında defnedildi." dedi. 
Mısır makamları tarafından Abdullah Mursi'nin defni ve vefat sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.  
Muhammed Mursi'nin büyük oğlu Ahmed Mursi, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşi Abdullah'ın geçirdiği bir kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirmişti. Mursi ailesinden yapılan açıklamada, vefata ilişkin herhangi bir cinayet şüphesinin bulunmadığı belirtilmişti. 

ABDULLAH MURSİ DAHA ÖNCE HAPİS YATMIŞTI
Mursi ailesi, Ekim 2018'de Kahire'nin batısında yer alan Şeyh Zayid bölgesindeki evlerine baskın yapan güvenlik güçlerinin Abdullah'ı gözaltına aldığını, aynı gün içinde de serbest bıraktığını duyurmuştu.
Abdullah Mursi ve arkadaşı Muhammed İmad Abdulmunim, Mart 2014'te bir kontrol noktasında durdurulan araçlarında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmış, Benha Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl hapis ve 10 bin Mısır cüneyhi (yaklaşık 3 bin 515 lira) para cezasına çarptırılmıştı.

banner317
22 Temmuz 2015'te serbest bırakılan Abdullah Mursi'nin ailesi oğullarının uyuşturucu kullanmadığını, söz konusu tutuklamanın siyasi amaçlı olduğunu ifade etmişti.
Abdullah Mursi, babası Muhammed Mursi'nin vefatının ardından Facebook hesabından, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve diğer yetkilileri babasını öldürmekle suçlayan paylaşımlarda bulunmuştu.

MUHAMMED MURSİ MAHKEME SALONUNDA VEFAT ETMİŞ VE GECE DEFNEDİLMİŞTİ
Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yargılandığı "Vadi en-Natrun Hapishanesi'nden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında, 17 Haziran'da hayatını kaybetmişti.
Mısır devlet televizyonu, 67 yaşındaki Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
Mursi'nin naaşı, ölümünden bir gün sonra yerel saatle 05.00'te ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verilmişti.

 

Son Güncelleme: 06.09.2019 10:38
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Mursi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Zelanda Gümrüğünde Yarım Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
Yeni Zelanda Gümrüğünde Yarım Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
Sudan'da yeni hükümet kuruldu
Sudan'da yeni hükümet kuruldu
Boris Johnson'dan Brexit İçin "sonuna kadar mücadele" mesajı
Boris Johnson'dan Brexit İçin "sonuna kadar mücadele" mesajı
BM, Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'a 8 ton gıda gönderecek
BM, Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'a 8 ton gıda gönderecek
T-Rex'lerin kafataslarında klima işlevi gören delikler keşfedildi
T-Rex'lerin kafataslarında klima işlevi gören delikler keşfedildi
Abd'nin Gündeminde İran'a Yönelik Yaptırımları Bitirme Yok
Abd'nin Gündeminde İran'a Yönelik Yaptırımları Bitirme Yok
ABD'deki "terör izleme listesi" anayasaya aykırı bulundu
ABD'deki "terör izleme listesi" anayasaya aykırı bulundu
İngiltere'de Erken Seçim Teklifi Yeniden Oylanacak
İngiltere'de Erken Seçim Teklifi Yeniden Oylanacak
Johnson, Netanyahu Ve Pence İle Görüştü
Johnson, Netanyahu Ve Pence İle Görüştü
Abd'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Greenblatt İstifa Etti
Abd'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Greenblatt İstifa Etti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim