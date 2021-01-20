ABD’nin 46. Başkanı Joe Biden kimdir?

Asıl adı Joseph Robinette Biden Jr. İrlanda kökenli Katolik bir aileden geliyor. Biden, 20 Kasım 1942'de Pensilvanya'da dünyaya geldi.

Ailesiyle Delaware'e taşındı. Hukuk eğitimi aldı, çok erken yaşta siyasete atıldı. Joe Biden, ilk kez Delaware Senatörü seçildiğinde henüz 30 yaşındaydı. Amerikan tarihinin altıncı en genç senatörü oldu. Evli ve üç çocuk babasıydı.

EŞİ VE 1 YAŞINDAKİ KIZINI TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİ

Hayatını derinden etkileyecek trajik olay o sırada meydana geldi. Noel alışverişine çıkan Biden ailesi trafik kazası geçirdi. Eşi Neilia ve bir yaşındaki kızları Naomi yaşamını yitirdi. Oğulları Beau ve Hunter ağır yaralıydı. Biden, "Enkaza bakamadım. 1972 yılıydı. Üzerinden yıllar geçse de bunu yapamadım. Oğullarımı enkazdan çıkarmaları iki buçuk saat sürdü" diye açıkladı Biden.

HASTANEDE OĞLUNUN BAŞUCUNDA YEMİN ETTİ

Joe Biden, ilk senötürlük yeminini, kazadan 18 gün sonra, oğullarının tedavi gördüğü hastane odasında etti.

Biden, ikinci eşi Jill Tracy Jacobs ile 1977'de, kazadan yaklaşık 5 yıl sonra evlendi. Çiftin Ashley adında bir kızı oldu. Joe Biden, tam altı kez Senato'ya seçildi. 1973'ten 2009'a kadar 36 yıl Demokrat Parti'nin Delaware Senatörü olarak görev yaptı. Yaklaşık 30 yıl Dış İlişkiler Komitesi'ne yer aldı, başkanlık yaptı.

Biden, ilk kez 1988'de başkanlığa adaylığını koydu. Demokrat Parti içindeki adaylık yarışında, dönemin İngiltere İşçi Partisi lideri Neil Kinnock'un konuşmasından çalıntı yaptığı ortaya çıkınca, adaylıktan çekildi.

Biden, 20 yıl sonra bir kez daha başkan adaylığı için yarıştı.

2008'deki o yarışta da ipi göğüsleyemedi ama Beyaz Saray biletini aldı. O seçimde Barack Obama, ABD'nin ilk siyah başkanı, Biden da yardımcısı oldu. Obama'nın başkan yardımcılığı için tercihi Biden değildi. Ancak Biden'ın dış politika tecrübesi, Obama'nın siyasetteki görece tecrübesizliğini dengeledi.

Obama, Joe Biden için ABD'nin gelmiş geçmiş en iyi Başkan Yardımcısı dedi. Biden da Obama için sık sık "kardeşim" ifadesini kullandı. Obama, "Başkan olarak son günlerimde, ülkenin en yüksek onur nişanı Özgürlük Madalyası'nı takdim etmekten memnuniyet duyuyorum" diyerek Biden'a Özgürlük Madalyası verdi.

2015’TE BİR KEZ DAHA EVLAT ACISI YAŞADI

Joe Biden iki dönem yani sekiz yıl Başkan Yardımcılığı yaptı. Aslında Başkan adaylığı Demokrat Parti içinde 2013'ten beri konuşuluyordu. Ancak trajedi Biden’ın peşini bırakmadı. Biden, 2015'te yine evlat acısıyla sarsıldı.

Ailesiyle çocukken geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen Beau Biden, 40 yıl sonra, henüz 46 yaşında beyin kanserinden hayatını kaybetti. Biden bir kez daha evlat acısı yaşadı ve 2016 başkanlık seçimi yarışına da bu nedenle girmedi.

Oğlunun ölümünden sonra "Hayatın bazen ne kadar acımasız ve adaletsiz olduğunu biliyorum. Acının ve kaybın üstesinden gelmenin en iyi yolunun bir amaç edinmek olduğunu buldum" ifadelerini kullandı Biden. O amacı, zamanında babasını başkan adaylığı için cesaretlendiren ölen oğlu fısıldadı. Biden, oğlunun ölümünden 5 yıl sonra siyasete geri döndü.

TRUMP’I YENMEYİ BAŞARDI

Demokrat Parti içindeki adaylık yarışının bu kez favori ismiydi. Önseçimde başta tökezlese de sandıkta Trump'ı yenebilecek en güçlü siyasetçi olarak Demokrat Parti'nin Başkan adayı seçildi. "Size söz veriyorum bu yarışı kazanacağız. Donald Trump'ı yeneceğiz" dedi ve Trump'ın karşısına çıktı. Demokrat Parti içindeki adaylık yarışının bu kez favori ismiydi.

Kampanyasını corona virüs salgını, sağlık hizmetleri ve ekonomi üzerine kurdu. Trump'a yönelik eleştirilerini giderek sertleştirdi. Trump, Biden'a "uykucu Joe" lakabını taksa da o Amerikan siyasetinde "Orta Sınıf Joe" olarak tanındı. Siyasette "açık sözlü", özel hayatında "kibar ve güvenilir aile insanı" olarak biliniyor.

BİDEN DÖNEMİNDEN BEKLENTİLER

Biden seçimi kazanırsa birçok kişi, iç ve dış politikasının, ABD ekonomisinin toparlanması, iklim değişikliğiyle ilgili adımlar, NATO’ya destek, Avrupa ve Asya’daki Trump’ın eleştirdiği askeri müttefiklerle iletişime odaklanarak, Başkan Obama’nınkilere benzemesini bekliyor. Ancak Çin’le ilişkilere nasıl yaklaşığı, göç, Afganistan, Afrika ve Ortadoğu’daki ABD askeri varlığıyla ilgili diğer önemli konularda, Biden’ın planları hala şekillenme aşamasında. Trump, ABD’nin çıkarlarına uygun olmadığı gerekçesiyle çok uluslu ticaret, nükleer ve iklim anlaşmalarından ülkeyi çekse de Biden’ın bu ilişkilerin bazılarını yeniden kurması bekleniyor.

Biden iç siyasette yıllardır Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle gerektiğinde uzlaşan bir senatör olarak tanınıyor. Ancak başkan adaylığı için yarıştığı süreçte, bugünkü Demokrat Parti için yeterince liberal olmamakla eleştirildi. Biden bu eleştirilere, “Adaylar arasında en yenilikçi geçmişe sahip olan benim’’ diyerek Obama dönemindeki icraatlarını hatırlattı. Bunlar arasında sağlık sigortasının yaygınlaştırılması, eşcinsel evliliklerin yasallaşması ve ABD otomotiv sektörüne mali yardım vardı.

Biden Corona virüsüyle mücadelede Trump’ın yetersiz kaldığını sık sık dile getirdi. Trump için “Neler olup bittiğinin bilincinde değil görünüyor’’ dedi, yönetimin mücadeleyi bıraktığını savundu. Trump’ı kafa karışıklığını ve ayrımcılığı arttıran siyasi tiyatro ve kasıtlı dezenformasyondan vazgeçmeye çağırdı. Kamu sağlığında kararı siyasetçilerin değil sağlık uzmanlarının vermesi gerektiğini de vurguladı.

Biden yemin ederek göreve başladığında 78 yaşında olacak ve 74 yaşındaki Donald Trump’tan sonra ABD’nin bugüne kadarki en yaşlı başkanı olarak tarihe geçecek.