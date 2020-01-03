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ABD,Kasım Süleymani’yi Bağdat’ta öldürdü

Pentagon, Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı'nda Haşd-i Şabi komutanlarını hedef alan saldırıda İran Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani ve Haşd-i Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis'in öldürüldüğünü duyurdu.

ABD,Kasım Süleymani’yi Bağdat’ta öldürdü

Pentagon, Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı'nda Haşd-i Şabi komutanlarını hedef alan saldırıda İran Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani ve Haşd-i Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis'in öldürüldüğünü duyurdu.

03 Ocak 2020 Cuma 06:56
ABD,Kasım Süleymani’yi Bağdat’ta öldürdü

İran devlet televizyonuna göre İran Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü doğruladı.

Fars Haber Ajansı da Devrim Muhafızları'nın açıklamasını yayımladı:

"İslam'ın gururlu komutanı Kasım Süleymani, Cuma sabahı Amerikan helikopterlerinin yaptığı bir saldırıda öldürüldü. Ebu Mehdi el Mühendis de helicopter saldırısında bir aracın içinde öldürüldü."

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bir açıklama yayımlayarak Kasım Süleymani'nin ABD operasyonuyla öldürüldüğünü doğruladı:

"ABD ordusu, Başkan'ın yönlendirmesiyle, yurt dışındaki ABD personelini korumak için, ABD'nin terör örgütü kabul ettiği İran Devrim Muhafızları - Kudüs Gücü'nün lideri Kasım Süleymani'yi öldürerek kararlı bir savunma eylemi gerçekleştirdi.

"Süleymani aktif olarak Amerikan diplomatlarına ve hem Irak hem de bölgenin geri kalanındaki Amerikalı görevlilere saldırma planları hazırlıyordu. General Süleymani ve emrindeki Kudüs Gücü, yüzlerce Amerikalının ve koalisyon üyesinin öldürülmesinden ve binlercesinin yaralanmasından sorumluydu."

ABD Başkanı Donald Trump, haberlerin ardından twitter hesabından sadece Amerikan bayrağının olduğu bir paylaşım yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, twitter hesabından yaptığı paylaşımda "ABD'nin, IŞİD, El Nusra ve El Kaide'yle savaşta en etkili güç olan General Süleymani'yi hedef alan ve suikast düzenleyen uluslararası terörizm eylemi, son derece tehlikeli ve aptalca bir gerilim tırmanışı. ABD bu haydutça maceraperestliğin tüm sonuçlarından sorumludur." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Bağdat'taki havalimanında Haşd-i Şabi güçlerine ait bir konvoyu hedef aldığı saldırısında Kasım Süleymani ve Mehdi el Mühendis'in öldürüldüğünü ilk olarak Irak devlet televizyonu duyurmuştu.

Iraklı Haşd-i Şabi milislerinin sözcüsü Ahmed el Assadi, Süleymani ve Mühendis'in ölümünden "Amerikalılar ve İsraillilerin sorumlu olduğunu" söyledi.

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Bağdat'taki havalimanına, Irak polisine göre dört roket atarak düzenlenen saldırının ardından Irak'taki milis güçleri, ilk olarak "Iraklı milislerin üst düzey yetkililerinden 5 kişi ve iki de çok önemli misafirimiz hayatını kaybetti" açıklaması yapmıştı.

Kargo terminali yakınlarındaki İran destekli silahlı güçlere bağlı Iraklıları taşıyan konvoya düzenlenen saldırıda iki araç yandı, en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Bağdat Havalimanı, geçici bir süre için kapatıldı.

ABD, BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİ SALDIRISINDAN İRAN'I SORUMLU TUTMUŞTU

Irak'taki İran destekli milis güç Haşd-i Şabi'nin doğrudan Kasım Süleymani komutasında hareket ettiği biliniyor.

Haşd-i Şabi içindeki en etkili birliklerden Hizbullah Tugayları, Aralık ayı sonunda Amerikan ordusunun Irak'ta kullandığı üslere yönelik saldırı düzenlemiş; bir Amerikalı müteahhit hayatını kaybetmişti.

Bu saldırılara misilleme olarak ABD de, Hizbullah Tugayları'nın Suriye ve Irak'taki üslerine yönelik hava saldırısı düzenlemiş; en az 25 savaşçı ölmüştü.

Hizbullah Tugayları Komutanı Ebu Mehdi El Mühendis, Irak'taki ABD güçlerine yanıtlarının çok sert olacağı uyarısında bulunmuştu. İran da ABD saldırılarını "terörizmin açık örneği" olarak nitelendirmişti.

Ardından ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliği önünde, milis güçlerin önclüğünde protesto gösterileri başladı ve büyükelçilik binası ateşe verildi. ABD, bölgeye koruma için 750 asker göndereceğini duyurdu.

Büyükelçiliğin önünde, ABD bayraklarının yakıldığı protestolar sırasında ABD Başkanı Donald Trump bir tweet atarak ""İran bizim binalarımızda kaybedilen hayatlar ve verilen zarardan sorumlu tutulacak. ÇOK BÜYÜK bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, bu bir tehdit." demişti.

Son Güncelleme: 03.01.2020 10:16
Anahtar Kelimeler:
Kasım Süleymani
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