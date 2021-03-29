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AB’den hellimin coğrafi tesciline onay

AB Komisyonu'nun Coğrafi Isim Belirleme Ajansi ve AB Gıda Güvenlik ve Standartlarını Oluşturan Daimi Komitesi hellimin coğrafi tescilini onayladı. 

29 Mart 2021 Pazartesi 21:30
AB’den hellimin coğrafi tesciline onay
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AB Komisyonu'nun Coğrafi Isim Belirleme Ajansi ve AB Gıda Güvenlik ve Standartlarını Oluşturan Daimi Komitesi hellimin coğrafi tescilini onayladı. 

Buna göre, sadece Kıbrıs’ta üretilen ve belli standartları karşılayan hellim, “hellim ve/veya hallumi” adıyla, ya da her iki isim birden kullanılarak Avrupa Birliği pazarında satılabilecek. 

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AB tarafından hazırlanan metinde, hellimin ayrı ayrı koyun veya keçi sütünden, koyun ve keçi sütünün karışımından, ya da koyun ve keçi sütüne inek sütü de katılarak yapılabileceği belirtiliyor.  Ancak inek sütünün oranının, daima koyun ve /veya keçi sütünün oranından daha az olması gerektiği vurgulanıyor.

KKTC'de üretilen hellimin standartlara uygun olup olmadığını Bureau Veritas adlı, Fransa merkezli özel bir firma denetleyecek.

AB Tarım Bakanlarının da önümüzdeki günlerde biraraya gelerek sözkonusu metni onaylamaları bekleniyor.

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Son Güncelleme: 29.03.2021 22:20
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