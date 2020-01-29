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Ab'den 5g Teknolojilerine Yönelik Kurallar

AVRUPA BİRLİĞİ ÇİNLİ TEKNOLOJİ ŞİRKETİ HUAWEİ\'NİN ÜYE ÜLKELERDE FAALİYET GÖSTERMESİNİ YASAKLAMADI

Ab'den 5g Teknolojilerine Yönelik Kurallar

AVRUPA BİRLİĞİ ÇİNLİ TEKNOLOJİ ŞİRKETİ HUAWEİ\'NİN ÜYE ÜLKELERDE FAALİYET GÖSTERMESİNİ YASAKLAMADI

29 Ocak 2020 Çarşamba 16:33
Ab'den 5g Teknolojilerine Yönelik Kurallar

AVRUPA BİRLİĞİ ÇİNLİ TEKNOLOJİ ŞİRKETİ HUAWEİ'NİN ÜYE ÜLKELERDE FAALİYET GÖSTERMESİNİ YASAKLAMADI

Brüksel, 29 Ocak 20 : Avrupa Birliği (AB), 5G altyapısına yönelik katı kurallar getirirken, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin üye ülkelerde faaliyet göstermesini yasaklamadı.

AB Komisyonu, 5G iletişim teknolojilerine yönelik güvenlik kurallarını ve tavsiyeleri içeren çalışmasını yayımladı.

Çalışmada, 5G'nin ulaşım, enerji, üretim, sağlık, tarım ve medya gibi alanların dijital dönüşümünde öncü rol oynayacağına dikkat çekilerek, 5G ağlarının siber güvenliğinin sağlanmasının stratejik öneme sahip olduğu belirtildi.

Özellikle kritik hizmetlerin yakın zamanda 5G ağlarına bağımlı hale geleceğine işaret edilen çalışmada, söz konusu bağlantılarda yaşanacak kesintilerin sınır ötesi etkileri olacağı ve geniş biçimde aksaklıklara yol açacağı ifade edildi.

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Çalışmada, 5G'nin getireceği teknolojik değişimin sonucunda daha fazla sayıda ve geniş kapsamda saldırılar yaşanabileceği kaydedildi.

Avrupa'nın 5G hizmetlerinde dünyada en gelişmiş bölgeler arasında yer aldığı anımsatılan çalışmada, 2020 yılı sonuna kadar 138 Avrupa şehrinde 5G hizmetlerinin sunulmaya başlanmasının beklendiği belirtildi.

Çalışmada, AB ülkelerinin kurallar çerçevesinde 5G altyapısının kritik kısımlarından güvenlik riski olarak kabul edilen telekom operatörlerini yasaklayabileceği ifade edildi.

5G'nin hassas bölümlerine yönelik parçaların güvenli üreticilerden alınması gerektiği vurgulanan çalışmada, tek bir tedarikçiye büyük oranda bağımlılık veya yüksek riskli olduğu düşünülen tedarikçilere bağımlılıktan kaçınılması gerektiği ifade edildi.

Çalışmada, 5G ağ güvenliğinin AB'nin bütünü için kritik önem taşıyacağı, operatörlerin bu konuda dikkati davranması gerektiği, 5G'nin güvenli bir şekilde piyasaya sürülmesi sorumluluğunun üye ülkelerde olduğuna dikkat çekildi.

ABD, Avrupa ülkelerine güvenlik riski içerdiği gerekçesiyle Çin teknoloji şirketi Huawei ile iş birliğini durdurma ve ürünlerini yasaklama çağrısında bulunmuştu.

Çalışmada, Çin ve dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Huawei'ye yer verilmemesi dikkati çekti.
(AA/HUR/YIL)
 

Son Güncelleme: 30.01.2020 10:21
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