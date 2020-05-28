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ABD’deki protestolarda gerilim artıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde George Floyd adlı siyahi vatandaşın gözaltı işlemi sırasında polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından şehirdeki protestolarda gerilim tırmanıyor.

28 Mayıs 2020 Perşembe 17:53
ABD’deki protestolarda gerilim artıyor
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Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde George Floyd adlı siyahi vatandaşın gözaltı işlemi sırasında polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından şehirdeki protestolarda gerilim tırmanıyor.

Çarşamba gecesi yaşanan protestolara şiddet karışırken bir kişi açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Bu kişinin kim tarafından vurulduğu ve amacının ne olduğu ise henüz bilinmiyor. Gösterilerde çok sayıda ateş açılırken polis protestocuları dağıtmak için biber gazı kullandı.

George Floyd’un polis gözaltısında hayatını kaybettikten sonra başlayan gösterilerin ikinci gününde gerilim iyice tırmandı. Vali Tim Walz “durum çok tehlikeli” diyerek halktan protesto bölgesinden ayrılmasını istedi. Belediye Başkanı Jacob Frey da halkı sakinleştirmeye çalıştı.

Gösterilerde bir kişi açılan ateş sonucu hayatını kaybederken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Gösterilerde bölgedeki bir çok iş yeri de yağmalandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, George Floyd’un öldürülmesini "Çok üzücü bir olay" olarak niteledi. Trump, soruşturmanın hızlandırılmasını da istedi.
 
Minnesota eyaletinde Floyd'un öldürülmesiyle ilgili eyaletin milletvekilleri ve senatörleri sorumlular hakkında kapsamlı soruşturma talep ediyor.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarına aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.
Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve bir grup protestocu Floyd'un öldürüldüğü kavşakta toplanarak polis şiddetini protesto etmişti.

Son Güncelleme: 28.05.2020 18:39
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