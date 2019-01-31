ABD’de vize sahtekarlığına karşı gerçek sahte üniversite

Amerika Birleşik Devletleri’nde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza kuruluşunun, kaçak göçmenlerle mücadele için Detroit bölgesinde sahte üniversite kurduğu ortaya çıktı.

ABD’de İç Güvenlik Bakanlığı tarafından vize sahtekarlığıyla mücadele kapsamında oluşturulan sahte üniversite için öğrenci toplayan 8 vize komisyoncusu, mahkemeye sevk edildi. Bu kişiler hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istenebilecek.

Okulda herhangi bir sınıf, öğretmen ve ders programı bulunmamasına rağmen öğrenci toplamaya çalışan vize komisyoncuları, gerçekte var olmayan Farmington Üniversitesi adına kaçak göçmenlere, ülkede kalabilmeleri için talebe vizesi vaat ederek sahtekarlık yapmaktan yargılanacak.



Sosyal medyaya göre, bu sahte üniversiteye kayıt yaptıran yüzlerce talebe ise sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza kuruluşu, yine kaçak göçle mücadele için Northern New Jersey Üniversitesi adı altında yine sahte bir üniversite kurmuş ve 2016 yılında vize sahteciliği yaptığı gerekçesiyle 21 kişi mahkum olmuştu.