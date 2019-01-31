Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104074
ALTIN
220.272
DOLAR
5.1866
STERLİN
6.7961
EURO
5.9410
Benzin kaçağı otomobili yaktı
BENZİN KAÇAĞI OTOMOBİLİ YAKTI
14 ay hapis yatacaklar
14 AY HAPİS YATACAKLAR
3 buçuk yıl hapse mahkûm edildi
3 BUÇUK YIL HAPİS YATACAK
Emin Özkalp'dan anlamlı mesaj
EMİN ÖZKALP'DAN ANLAMLI MESAJ
banner282

ABD’de vize sahtekarlığına karşı gerçek sahte üniversite

ABD’de vize sahtekarlığına karşı gerçek sahte üniversite

31 Ocak 2019 Perşembe 15:19
ABD’de vize sahtekarlığına karşı gerçek sahte üniversite

Amerika Birleşik Devletleri’nde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza kuruluşunun, kaçak göçmenlerle mücadele için Detroit bölgesinde sahte üniversite kurduğu ortaya çıktı.

ABD’de İç Güvenlik Bakanlığı tarafından vize sahtekarlığıyla mücadele kapsamında oluşturulan sahte üniversite için öğrenci toplayan 8 vize komisyoncusu, mahkemeye sevk edildi. Bu kişiler hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istenebilecek.

Okulda herhangi bir sınıf, öğretmen ve ders programı bulunmamasına rağmen öğrenci toplamaya çalışan vize komisyoncuları, gerçekte var olmayan Farmington Üniversitesi adına kaçak göçmenlere, ülkede kalabilmeleri için talebe vizesi vaat ederek sahtekarlık yapmaktan yargılanacak.


Sosyal medyaya göre, bu sahte üniversiteye kayıt yaptıran yüzlerce talebe ise sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza kuruluşu, yine kaçak göçle mücadele için Northern New Jersey Üniversitesi adı altında yine sahte bir üniversite kurmuş ve 2016 yılında vize sahteciliği yaptığı gerekçesiyle 21 kişi mahkum olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
ABDVize Sahtekarlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan Başbakanı Çipras Türkiye'ye gidecek
Yunanistan Başbakanı Çipras Türkiye'ye gidecek
ABD'de 'Kutup Girdabı': En az 8 kişi öldü
ABD'de 'Kutup Girdabı': En az 8 kişi öldü
Avrupa Parlamentosu Guaido'yu Venezuela geçici devlet başkanı olarak tanıdı
Avrupa Parlamentosu Guaido'yu Venezuela geçici devlet başkanı olarak tanıdı
Pablo Escobar'la ünlü kapı kaldırılıyor
Pablo Escobar'la ünlü kapı kaldırılıyor
BM: Suriye'de 29 bebek soğuk ve açlıktan hayatını kaybetti
BM: Suriye'de 29 bebek soğuk ve açlıktan hayatını kaybetti
Mısırlı gençler sosyal medyada evlilik savaşında: Bırak evde kalsın
Mısırlı gençler sosyal medyada evlilik savaşında: Bırak evde kalsın
ABD'de banka yakınında 45 metrelik tünel ortaya çıktı
ABD'de banka yakınında 45 metrelik tünel ortaya çıktı
Ermeni sığınmacı aile için 96 gündür aralıksız yapılan ayin son buldu
Ermeni sığınmacı aile için 96 gündür aralıksız yapılan ayin son buldu
Rekor kar açıklayan Facebook 'arkadaş' sayısını da artırdı
Rekor kar açıklayan Facebook 'arkadaş' sayısını da artırdı
Sibirya'da bulunan fosiller ilk insan türlerine ışık tutuyor
Sibirya'da bulunan fosiller ilk insan türlerine ışık tutuyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim