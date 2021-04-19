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ABD’de Kovid-19 aşı uygulaması 16 yaş ve üzeri herkesi kapsayacak şekilde genişletildi

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulaması ülke genelinde bugünden itibaren 16 yaş ve üzeri yetişkinleri kapsayacak şekilde genişletildi.

19 Nisan 2021 Pazartesi 18:15
ABD’de Kovid-19 aşı uygulaması 16 yaş ve üzeri herkesi kapsayacak şekilde genişletildi
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ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulaması ülke genelinde bugünden itibaren 16 yaş ve üzeri yetişkinleri kapsayacak şekilde genişletildi.
Kovid-19 aşılamasına yaş sınırlaması uygulayan ülkedeki son eyaletler Hawaii, Massachusetts, New Jersey, Oregon, Rhode Island ve Vermont, ABD Başkanı Joe Biden’ın belirlediği tarih çerçevesinde, bugün 16 yaş ve üzeri tüm yetişkinlere aşı uygulamasını açtı.
Biden, 6 Nisan’da yaptığı açıklamada, daha önce 1 Mayıs olarak belirlediği ülke genelindeki tüm yetişkinleri kapsayacak Kovid-19 aşısı uygulaması tarihini 19 Nisan’a çektiğini duyurmuştu.
SAĞLIK MERKEZLERİNDEN RANDEVU ALINACAK

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ABD Gıda ve İlaç Dairesince (FDA) kullanımı onaylanan Pfizer/BioNTech aşısı için 16 yaş ve üzeri, Moderna aşısı için 18 ve üzeri yetişkinler, bulundukları bölgelerdeki sağlık merkezlerinden randevu alabilecek.
Ülkede onaylanan Johnson and Johnson Kovid-19 aşısının ise kanda pıhtılaşmaya neden olduğu raporları üzerine FDA ile Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezinin (CDC) 13 Nisan’da yaptıkları ortak çağrıyla kullanımına ara verilmişti.
CDC, dün yaptığı açıklamada, ulaşılan 131 milyon rakamla ülkede yetişkinlerin yarısının ilk doz Kovid-19 aşısı olduğunu belirtmişti.
Günlük 4 milyon civarında Kovid-19 aşısı uygulanan ABD'de ölümlerin sayısı 567 bini aşarken, vaka sayısı 32 milyona yaklaştı.
 

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Son Güncelleme: 19.04.2021 19:15
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