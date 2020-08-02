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ABD’de koronavirüs vakası 5 milyona, can kaybı 160 bine dayandı

02 Ağustos 2020 Pazar 18:58
ABD’de koronavirüs vakası 5 milyona, can kaybı 160 bine dayandı
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ABD’DE KORONAVİRÜS VAKASI 5 MİLYONA, CAN KAYBI 160 BİNE DAYANDI

SON 24 SAATTE 58 BİNİ AŞKIN YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1152 artarak 157 bin 924'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 58 bin 739 artarak 4 milyon 766 bin 323'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1152 artarak 157 bin 924'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 363 bini, test yapılanların sayısı 59 milyon 245 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 708 bin 876 vakayla Brezilya, 1 milyon 767 bin 836 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 509 bin 291 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 480 bin 28 vakayla Florida ve 449 bin 746 vakayla Teksas takip ediyor.

Son Güncelleme: 02.08.2020 19:04
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