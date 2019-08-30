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ABD'de hücresinde tek başına doğum yapmak zorunda kalan mahkum dava açtı

ABD'nin Denver kentinde, hücresinde tek başına doğum yapmak zorunda kalan bir mahkum, Denver polisi ve belediyesine dava açtı.

ABD'de hücresinde tek başına doğum yapmak zorunda kalan mahkum dava açtı

ABD'nin Denver kentinde, hücresinde tek başına doğum yapmak zorunda kalan bir mahkum, Denver polisi ve belediyesine dava açtı.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:54
ABD'de hücresinde tek başına doğum yapmak zorunda kalan mahkum dava açtı

ABD'nin Denver kentinde, hücresinde tek başına doğum yapmak zorunda kalan bir mahkûm, Denver polisi ve belediyesine dava açtı.

Diana Sanchez adlı mahkum, dava dilekçesinde hapishane personelinin doğum yapmakta olduğunu bilmesine karşın yardım çağrılarına saatlerce cevap alamadığını, 'bebeğini soğuk yatağında ve tuvaletin dibinde dünyaya getirdiğini' söyledi.

Odadaki güvenlik kamerasının kayıtlarında Sanchez'in tek başına çığlıklar içinde doğum yaptığı görülüyor.

Denver Polis Müdürlüğü yetkilileri ise olayla ilgili inceleme yapıldığını ve personelin kurallara uygun davrandığını öne sürdü.

Çarşamba günü açılan davada görevlilerin "yasal ve ahlaki görevlerini yerine getirmediği" savunuluyor.

Denver'dan yayın yapan televizyon kanalı KDVR News'ın haberine göre dolandırıcılıktan hüküm giyen 27 yaşındaki Diana Sanchez hapishaneye 14 Temmuz 2018'de getirildi.

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Dava başvurusuna göre Sanchez, hapishaneye kaydı yapılırken görevli sağlık personeline hamileliğinin sekizinci ayında olduğunu söyledi.

'SEKİZ KEZ YARDIM İSTEDİM, GELMEDİLER'

31 Temmuz'da sabaha karşı doğum sancıları başlayan Sanchez, o gün en az sekiz kez gardiyanlar ve hemşirelerden yardım istediğini ancak kimsenin yardımına gelmediğini anlattı.

Sanchez'in suyu geldiğinde bir hemşirenin yatağa sermesi için ped verdiği ancak ambulans çağırmadığı belirtiliyor.

Diana Sanchez'in avukatı, sağlık görevlilerinin doğumdan yaklaşık 15 dakika sonra odaya gelerek bebeğin göbek bağını kesip gittiklerini söyledi.

Sağlık personelinin, yeni doğan bebeklere yapılması gereken hiçbir şeyin yapmadığı, bebeğin ağzının ve burnunun temizlenmediği, göz damlası konulmadığı, K vitamini ve Hepatit B aşısı yapılmadığı ifade ediliyor.

Diana Sanchez "Hayatımın en mutlu günlerinden biri olması gerekirken o gün, boşu boşuna korku ve acı dolu bir gün oldu. O gün karşı karşıya kaldığım aşağılanma nedeniyle duygusal travma geçirdim. Oğlumun hayatını riske attılar. Hastaneye götürüldüğümde bana 'kanamadan ölebilirdin' dediler" diye konuştu.

Denver Polis Müdürlüğü Sözcüsü BBC’ye  yaptığı açıklamada, "Sanhchez doğum yaparken tıbbi ünitedeydi ve sağlık personelinin gözetimi altındaydı. Bir daha benzer durumların yaşanmaması için hapishane kurallarını değiştirdik. Bundan böyle doğum yapmak üzere olan mahkumları doğrudan hastaneye götüreceğiz" dedi.

 

Son Güncelleme: 30.08.2019 14:14
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Hücresinde Tek Başına Doğum Yapmak Zorunda Kalan Mahkum
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