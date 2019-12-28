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Abd'de Binlerce Müslümanın Bir Araya Geldiği Chicago’daki Yıllık Kongre Başladı

Chicago, 28 Aralık 19 : ABD\'deki en büyük Müslüman çatı kuruluşları olan Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) tarafından ABD\'nin Chicago kentinde ortaklaşa düzenlenen yıllık kongre başladı.

Abd'de Binlerce Müslümanın Bir Araya Geldiği Chicago’daki Yıllık Kongre Başladı

Chicago, 28 Aralık 19 : ABD\'deki en büyük Müslüman çatı kuruluşları olan Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) tarafından ABD\'nin Chicago kentinde ortaklaşa düzenlenen yıllık kongre başladı.

28 Aralık 2019 Cumartesi 08:50
Abd'de Binlerce Müslümanın Bir Araya Geldiği Chicago’daki Yıllık Kongre Başladı

Chicago, 28 Aralık 19 : ABD'deki en büyük Müslüman çatı kuruluşları olan Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) tarafından ABD'nin Chicago kentinde ortaklaşa düzenlenen yıllık kongre başladı.

Bu yıl 17’cisi düzenlenen MAS-ICNA 2019 Kongresi, Kuzey Amerika’nın en büyük kongre ve fuar merkezi McCormick Place’de yapılıyor.

Kuzey Amerika bölgesi başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslüman'ın bir araya geldiği programlardan biri olma özelliğini taşıyan MAS-ICNA Kongresi, fuar alanında kılınan cuma namazı ile başladı. 

Bu yılki ana teması "Bugünün zorluklarıyla yüzleşme ve daha iyi bir geleceğe yatırım yapma" olarak belirlenen kongre, 3 gün sürecek. 

100'den fazla Amerikalı Müslüman konuşmacının sunum yapacağı kongrede, ABD'de  Müslümanların karşılaştığı İslamofobi, ırkçılık ve ayrımcılık gibi konular ele alınacak.

MAS-ICNA'nın internet sitesinde, kongrenin, Amerika'daki Müslümanların karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmayı amaçladığı belirtilerek, ''Kongre, Müslümanların ruhlarını İslam sevgisi ile gençleştirmeye ve bu talihsiz zamanlarda Müslümanların ruhunu canlandırmaya odaklanmaktadır.'' ifadelerine yer verildi.

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TÜRK ORGANİZASYONLARI DA KATILIYOR

20 binden fazla Müslüman'ı bir araya getirmesi beklenen kongrede, gün boyu sürecek konferans ve eğitim programlarının yanında tanıtım ve alışveriş stantlarının yer alacağı büyük bir pazar alanı da bulunuyor. 

Söz konusu alanda Türk ticari şirketlerinin yanı sıra, ABD'de kurulu veya organizasyonu bulunan Türk sivil toplum kuruluşları da tanıtım amaçlı stantlar açıyor.

Amerika Diyanet Merkezi (DCA), Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), Zakat Foundation (ZF) gibi organizasyonlar, kongre alanında açtıkları stantlarda faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapıyor.

İlk olarak 1968'de ABD’deki Hindistan alt kıtası kökenli Müslümanlar tarafından kurulan ICNA, Kuzey Amerika'daki Müslüman sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek üzere 1977 daha kapsayıcı çatı kuruluş haline geldi.

ABD'deki Müslümanları bir araya getirmek ve her alanda kültürel faaliyetler yapmak üzere 1993 yılında kurulan MAS'ın ise bugün ABD'de 50'nin üzerinde ofisi bulunuyor.

ICNA ve MAS, biri yıl sonunda Chicago'da diğeri de bahar başlangıcında ABD'nin doğu yakası Washington-Baltimore civarında olmak üzere yılda iki defa ABD'de yaşayan Müslümanlara yönelik büyük katılımlı kongre düzenliyor.
(AA/HUR/YIL)
 

Son Güncelleme: 28.12.2019 12:19
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