ABD’de "11 Eylül" uyarısı

ABD’de İç Güvenlik Bakanlığının (DHS), Ulusal Terörizm Danışma Sistemi Bülteni'nde, ülkede nefret söyleminde bulunan aşırılık yanlıları ile COVID-19 kısıtlamalarına karşı çıkanların, "yüksek bir tehdit ortamı" oluşturduğunun vurgusu yapıldı.

11 Eylül saldırılarının yaklaşan 20’nci yıl dönümü ve tatillerin, "hedeflenen şiddet eylemleri için katalizör görevi görebileceği" belirtildi.

Asya kökenlilere şiddet çağrıları güçlendi

Bültende, aşırılık yanlılarının, ibadethanelere ve farklı etnik kökenden gelen kişilerin toplantı mekanlarına daha önce saldırılar düzenlediğinin bilindiği ancak bu yerlere yönelik "kayda değer, yakın" bir tehdidin bulunmadığının altı çizildi.

Bunun yanı sıra bültende, İran, Rusya, Çin hükümetleri ile bağlantılı medya kuruluşlarının COVID-19’un kökeni hakkında "komplo teorileri" yaymaya devam ettiği ve bazı durumlarda Asya kökenli insanlara yönelik şiddet çağrılarını güçlendirdiği belirtildi.

Asya kökenlilere yönelik ırkçı saldırılar

ABD'de COVID-19 salgınının başından beri Asya kökenlilere karşı 9 binden fazla ırkçı olay kaydedildi. Irkçılığın artmasından, eski ABD Başkanı Donald Trump ve COVID-19 için "Çin virüsü" gibi ırkçı söylemleri sorumlu tutuluyor.