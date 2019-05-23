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Abd\'yi Vuran Fırtına Ve Şiddetli Yağış Can Aldı

New York, 23 Mayıs 19 (.): ABD\'nin orta kesimindeki eyaletlerde etkili olan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti. 

Abd\'yi Vuran Fırtına Ve Şiddetli Yağış Can Aldı

New York, 23 Mayıs 19 (.): ABD\'nin orta kesimindeki eyaletlerde etkili olan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti. 

23 Mayıs 2019 Perşembe 06:47
Abd\'yi Vuran Fırtına Ve Şiddetli Yağış Can Aldı

New York, 23 Mayıs 19 (.): ABD'nin orta kesimindeki eyaletlerde etkili olan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti. 
Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Iowa, Kansas, Missouri ve Oklahoma başta olmak üzere ülkenin orta kesiminde etkili olan fırtına ve yağış şiddetlenerek devam ediyor. 
Iowa eyaletinde evini hortum vuran 74 yaşındaki bir kadın ile Missouri'de aşırı yağışın yol açtığı bir trafik kazasında da iki kişi yaşamını yitirdi. 
Oklahoma'da da sel sularına kapılan bir kadın hayatını kaybetti. 

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Öte yandan şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu eyaletlerdeki havalimanlarında, tren seferlerinde ve karayollarında zaman zaman aksamalar yaşandı.
Meteoroloji yetkilileri söz konusu eyaletlerdeki ağır hava şartlarının bugün ve yarın da devam edeceğini açıkladı. 
(AA/TUĞ/HÖ)
 

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