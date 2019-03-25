Abd\'yi Sarsan Rusya Soruşturmasında Trump’a Suçlama Yok

Washington, 25 Mart 19 : Yaklaşık 2 yıldır ABD gündemini meşgul eden ve cuma günü Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından tamamlanan Rusya soruşturmasının ilk sonuçları, ABD Başkanı Donald Trump'ın "başkanlık seçim sürecinde Rusya ile gizli iş birliği" iddialarından aklandığına işaret ediyor.

ABD Adalet Bakanı William Barr, Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili Savcı Robert Mueller’ın bakanlığa sunduğu raporu incelemesini bitirdi, rapordaki ana bulguları Kongre'deki yetkililerle paylaştı.

4 sayfalık bilgilendirme metninde, Mueller'ın raporunda Trump'a suçlama yönetilmediği kaydedildi.

Mueller 22 ay süren soruşturmasına Trump'ın seçim ekibinin Rusya'yla işbirliği yapıp yapmadığını ve Trump'ın adalete müdahale edip etmediğini araştırıyordu.

Barr'ın raporla ilgili sunduğu bilgilendirme mektubunda Mueller'ın Başkan'ın adalete müdahale edip etmediğine dair bir sonuca varmadığı kaydedildi.

Barr bilgilendirme metninde, rapordaki bulgular ışığında kendi değerlendirmelerine göre adalete müdahale edilmemiştir mesajını verdi.

Uzun süredir Amerika'daki gündemi belirleyen Rusya'yla işbirliği olup olmadığı konusunda da Özel Savcı Mueller Barr'ın bilgilendirmesine göre Trump ekibinin ya da yardımcılarının Rusya'yla işbirliği yaptığının ortaya konmadığını belirtti.

Bilgilendirme metninde raporun Başkan’ın suç işlediği sonucuna varmadığı kaydedildi. Bu çerçevede raporda Trump'a suçlama yöneltilmedi.

TRUMP MEMNUN

Barr'ın raporla ilgili bilgilendirme metninin kamuoyuna yansımasının ardından kameraların karşısına geçen Trump, "İşbirliği yok, adalete müdahale yok tam bir temize çıkma" dedi.

Trump, Rusya'yla işbirliğinin hayatında duyduğu en saçma şey olduğunu da kaydetti.

Trump’ın avukatlarından Rudy Giuliani de sonucun beklenenden de iyi olduğunu belirtti.

(AA/FG)