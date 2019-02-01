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Abd\'yi Etkisi Altına Alan Kutup Girdabı 21 Kişinin Ölümüne Yol Açtı

New York, 01 Şubat 19: ABD\'nin Ortabatı eyaletlerinde meydana gelen ve rekor soğuklara sebep olan kutup girdabında en az 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Eksi 49 dereceyi gören soğuklar, Ortabatı\'da yaşayan ABD\'lilerin hayatını olumsuz etkiledi. Birçok eyalette okullar, devlet daireleri ve havaalanları kapandı, yollar buzla kaplandı.

Abd\'yi Etkisi Altına Alan Kutup Girdabı 21 Kişinin Ölümüne Yol Açtı

New York, 01 Şubat 19: ABD\'nin Ortabatı eyaletlerinde meydana gelen ve rekor soğuklara sebep olan kutup girdabında en az 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Eksi 49 dereceyi gören soğuklar, Ortabatı\'da yaşayan ABD\'lilerin hayatını olumsuz etkiledi. Birçok eyalette okullar, devlet daireleri ve havaalanları kapandı, yollar buzla kaplandı.

01 Şubat 2019 Cuma 15:05
Abd\'yi Etkisi Altına Alan Kutup Girdabı 21 Kişinin Ölümüne Yol Açtı

New York, 01 Şubat 19: ABD\'nin Ortabatı eyaletlerinde meydana gelen ve rekor soğuklara sebep olan kutup girdabında en az 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Eksi 49 dereceyi gören soğuklar, Ortabatı\'da yaşayan ABD\'lilerin hayatını olumsuz etkiledi. Birçok eyalette okullar, devlet daireleri ve havaalanları kapandı, yollar buzla kaplandı.

Yapılan  açıklamalara göre Chicago şehrinde 9 kişi daha soğuk nedeniyle hayatını kaybetti. Bu 9 kişiyle beraber ölü sayısı en az 21\'e çıktı. ABD basınında can kaybının daha da artabileceği uyarısı yapılıyor.  Yetkililer, çeşitli yerlerinde donma olan 25 hasta gördüğünü, bunlardan en ağır olanının parmaklarının ampute edilmesinin gerekebileceğini ifade etti.

Bu dondurucu soğuklara kutup girdabı denilen rüzgar düzeninde yaşanan bölünme neden oluyor. Bu soğuk hava kütlesi genellikle kutup bölgesinde kalıyor. Ancak bölünme kütlenin daha güneye inmesine neden oluyor. Kuzey Kutbundan gelen bu soğuk dalgası nedeniyle Chicago dünyanın en kuzeyindeki yerleşim yerlerinden olan Kanada’nın Alert köyünden bile daha soğuk oldu. Alert, Kuzey Kutbu’na 804 kilometre mesafede.

(VOA/FG)

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