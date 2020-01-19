banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121475
ALTIN
294.762
DOLAR
5.8926
STERLİN
7.6620
EURO
6.5369
Gece kulübünde kasti hasardan 3 tutuklu
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Lefkoşa’da fuhuşa teşvik
LEFKOŞA’DA FUHUŞA TEŞVİK
Klima motoru çalmaktan 2 tutuklu
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
Hava durumu
HAVA DURUMU
Flaş Haber
Lefkoşa’da fuhuşa teşvik
Kapat

Abd\'ye Gitmek İçin Yola Çıkan Göçmenler Meksika Sınırına Ulaştı

MEKSİKALI GÜVENLİK GÜÇLERİNİN KAPATTIĞI HİDALGO KENTİNDEKİ SINIRA ULAŞAN GÖÇMENLERİN KÜÇÜK GRUPLAR HALİNDE ÜLKEYE GİRMELERİNE İZİN VERİLMEYE BAŞLANDI

Abd\'ye Gitmek İçin Yola Çıkan Göçmenler Meksika Sınırına Ulaştı

MEKSİKALI GÜVENLİK GÜÇLERİNİN KAPATTIĞI HİDALGO KENTİNDEKİ SINIRA ULAŞAN GÖÇMENLERİN KÜÇÜK GRUPLAR HALİNDE ÜLKEYE GİRMELERİNE İZİN VERİLMEYE BAŞLANDI

19 Ocak 2020 Pazar 08:32
Abd\'ye Gitmek İçin Yola Çıkan Göçmenler Meksika Sınırına Ulaştı

MEKSİKALI GÜVENLİK GÜÇLERİNİN KAPATTIĞI HİDALGO KENTİNDEKİ SINIRA ULAŞAN GÖÇMENLERİN KÜÇÜK GRUPLAR HALİNDE ÜLKEYE GİRMELERİNE İZİN VERİLMEYE BAŞLANDI
Bogota, 19 Ocak 20 (.): Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan yüzlerce göçmen Meksika sınırına vardı. 
Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlardan kaçıp daha iyi bir hayat aramak için ABD'ye ulaşmak isteyen Latin Amerikalı yaklaşık 2 bin göçmenin yolculuğu devam ediyor. 
Meksika basınındaki haberlere göre, Guatemala'nın Meksika hududundaki Tecun Uman kentine ulaşan göçmenler, Meksikalı güvenlik güçlerinin kapattığı Hidalgo sınır kapısına dayandı. 
Meksikalı otoritelerin herhangi bir düzensizliğin önüne geçmek için kapattığı bölgede, göçmenlik idaresi yetkililerinin yalnızla belgeleri olanların içeri alınacağını duyurması üzerine kısa süreli arbede yaşandı. 
Sorunun, yetkililerin sükunet çağrısıyla çözülmesinin ardından sınırdan küçük gruplar halinde girişlere izin verilmeye başlandı.

banner317
Bu arada yeni grupların ulaşmasının beklendiği sınırdaki Suchiate, Hondo ve Usumacinta nehirlerinde de güvenlik önlemleri artırıldı.
Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.
ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.
(AA/HÖ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump, Süleymani'nin Öldürüldüğü Saldırının Son Anlarını Anlattı
Trump, Süleymani'nin Öldürüldüğü Saldırının Son Anlarını Anlattı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a "hafter" Tepkisi: "(yunanistan'ın Hafter'i Ağırlaması) Bu Beyhude Çabalar Bir Sonuç Vermeyecek"
Prens Harry Ve Eşi Meghan, Unvanlarını Anlaşmayla Bırakacak
Prens Harry Ve Eşi Meghan, Unvanlarını Anlaşmayla Bırakacak
Fas, Berlin'deki Libya Konferansına Çağrılmamasını Garipsedi
Fas, Berlin'deki Libya Konferansına Çağrılmamasını Garipsedi
Abd Askerleri, Rus Askerlerinin Suriye'de Petrol Sahasına Ulaşmasını Engelledi
Abd Askerleri, Rus Askerlerinin Suriye'de Petrol Sahasına Ulaşmasını Engelledi
Ab'den Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Faaliyetlerine İlişkin Açıklama
Ab'den Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Faaliyetlerine İlişkin Açıklama
Fransa'da Sarı Yeleklilerin Gösterileri Şiddete Dönüştü
Fransa'da Sarı Yeleklilerin Gösterileri Şiddete Dönüştü
Endonezya'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem
Endonezya'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem
Afrika'dan 7 Ülke Sahte İlaçla Mücadele İçin Düzenlenen Zirvede Buluştu
Afrika'dan 7 Ülke Sahte İlaçla Mücadele İçin Düzenlenen Zirvede Buluştu
Hamas Sözcüsü Kanu:
Hamas Sözcüsü Kanu: "israil, Filistinli Tutuklulara Karşı Acımasızca İşkence Uyguluyor"

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim