Abd Ve Yunanistan Girit\'in Güneyinde Ortak Askeri Tatbikat Düzenledi

Atina, 25 Ağustos 20 : ABD ve Yunanistan'ın, Girit Adası'nın güneyindeki deniz alanında dün ortak askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.
Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, iki ülke arasındaki daimi askeri iş birliği çerçevesinde donanma ve hava unsurlarının katıldığı ortak tatbikat icra edildiğini açıkladı.
Girit Adası'nın güneyindeki deniz alanında düzenlenen tatbikata Yunanistan'dan, "Egeon" fırkateyni, 214 tipi denizaltı ve altı F-16 uçağı ile katılırken, ABD tarafından ise USS Winston S. Churchill savaş gemisi ve helikopterlerin iştirak ettiği aktarıldı.
(AA/AK/GÜL)