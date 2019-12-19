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Abd Ve Hindistan Arasında "yakın İş Birliği" Vurgusu

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO: -

Abd Ve Hindistan Arasında "yakın İş Birliği" Vurgusu

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO: -

19 Aralık 2019 Perşembe 09:14
Abd Ve Hindistan Arasında

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO: - "TÜM DÜNYA, HER İKİ ÜLKE LİDERLERİNİN AMERİKAN HALKINI KORUMAK VE İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN GAYRETLE ÇALIŞTIĞINI BİLMELİ" 
Washington, 19 Aralık 19 : ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hindistan ile bölgesel sorunlara karşı daha yakın iş birliği yapılacağını söyledi.
Pompeo ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Dışişleri Bakanı SubrahmanyamJaishankar ile Washington'da bir araya geldi.
Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin bir üst seviyeye çıkarılması ve iş birliğinin artırılması konularının ele alındığını belirten Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil sürecinin dış politikadaki ulusal güvenlik stratejisini etkilemediğini savundu. 
Pompeo, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"ABD ve Hindistan arasındaki ilişkilerin 2019 yılından itibaren yükselişte olduğunu görüyoruz. Bunu bir başarı olarak görüyor ve bu ilişkiyi üst aşamaya taşımak istiyoruz. Tüm dünya, her iki ülke liderlerinin Amerikan halkını korumak ve ilişkileri güçlendirmek için gayretle çalıştığını bilmeli. ABD ve Hindistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, gelecek yıllar için stratejik bir öneme sahiptir.”

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ASKERİ ALANDA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU
Savunma Bakanı Esper ise, Hindistan ile ortak askeri tatbikatlar ve bu tatbikatlara katılan asker sayını artırmak kaydı ile savunma alanındaki ilişkileri güçlendireceklerini kaydetti.
Ayrıca bilim ve teknoloji alanında da ortak çalışmalara başlanacağını ifade eden Esper, bölgede özellikle Çin'in büyüyen etkisine yönelik iş birliğine de vurgu yaptı.
Öte yandan Pakistan'dan bölgeye terörizm yayıldığını idda ederek bu konuda Hindistan'ın endişelerini paylaştıklarını belirten Pompeo ise Afganistan'daki gelişmelere dikkati çekerek, "Hindistan'a bu konuda gösterdiği çabalar için teşekkür ediyorum. Afganistan konusu, Hindistan ile iş birliği noktasında geciktiğimiz bir alandır." ifadelerini kullandı.
(AA/AK/ŞEB)
 

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