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Abd Ve Hindistan, 3 Milyar Dolarlık Savunma Anlaşması Yaptı

Yeni Delhi/Ankara, 25 Şubat 20 : ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkelerinin 3 milyar dolarlık Amerikan helikopteri ve diğer teçhizat satışını içeren bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Abd Ve Hindistan, 3 Milyar Dolarlık Savunma Anlaşması Yaptı

Yeni Delhi/Ankara, 25 Şubat 20 : ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkelerinin 3 milyar dolarlık Amerikan helikopteri ve diğer teçhizat satışını içeren bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

25 Şubat 2020 Salı 10:28
Abd Ve Hindistan, 3 Milyar Dolarlık Savunma Anlaşması Yaptı
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Yeni Delhi/Ankara, 25 Şubat 20 : ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkelerinin 3 milyar dolarlık Amerikan helikopteri ve diğer teçhizat satışını içeren bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

İki günlük resmi ziyaret için Yeni Delhi'de bulunan ABD Başkanı Trump ve Hindistan Başbakanı Modi ortak basın açıklaması yaptı.

Ziyaretinin "verimli" geçtiğini söyleyen Trump, "İki ülke, her zaman ortak değerler ışığında dost olmuştur." dedi.

Trump, kapsamlı bir ticaret anlaşması elde etmeye odaklandıklarını belirterek, her iki ülkenin de adil ve mütekabil ikili ticaret anlaşmalarının oluşturulmasında ilerleme kaydettiğini söyledi.

Karşılıklı iş birliğine yönelik önemli adımlar attıklarının altını çizen Trump, "Bugün Hindistan'ın 3 milyar doları aşkın değerdeki, dünyanın en iyileri olan, Apache ve MH-60 Romeo helikopterlerini de içeren Amerikan askeri teçhizatını satın aldığı anlaşmalarla savunma iş birliğimizi geliştirdik. Bunlar, ortak savunma kapasitemizi artıracak." diye konuştu.

Hindistan Başbakanı Modi ile terörle mücadele konusunda da mutabık kaldıklarını vurgulayan Trump, "ABD, bu çabayı sürdürürken Pakistan ile de topraklarındaki teröristlerin üstüne gidilmesi konusunda verimli bir şekilde çalışıyor." şeklinde konuştu. 

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Trump, ziyarette güvenli bir 5G kablosuz ağ teknolojisinin önemine değindiklerini ve bu teknolojinin özgürlük, ilerleme ve refah için bir araç olmasına duyulan ihtiyacı da ele aldıklarını kaydetti.

Hindistan'a gösterdiği misafirperverlik için teşekkür eden Trump, "ABD-Hindistan ortaklığı en güçlü döneminde." dedi.

"SAVUNMA BAĞLARIMIZIN GÜÇLENDİRİLMESİ ORTAKLIĞIMIZIN ÖNEMLİ BİR YÖNÜDÜR"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD Başkanı Donald Trump ve heyeti ile ABD ve Hindistan ortaklığının savunma ve güvenlik, enerji stratejik ortaklığı, ticaret veya halklar arasındaki bağlar gibi önemli yönlerini tartıştıklarını belirterek, "Hindistan ve ABD arasındaki savunma bağlarının güçlendirilmesi ortaklığımızın önemli bir yönüdür. Hindistan ve ABD arasındaki özel ilişkinin en önemli temeli insanların temas kurmasıdır. Profesyoneller, öğrenciler, ABD'deki Hint diasporasının buna büyük katkısı var." ifadelerini kullandı. 

İç güvenlik anlaşmasının iki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğini kaydeden Modi, "Biz (ABD ve Hindistan) terör faillerinin suçu üstlenmelerini sağlama çabalarını destekledik." dedi. 

Modi, Hint kuvvetlerinin eğitim tatbikatlarının çoğunu ABD kuvvetleri ile yaptığını anımsatarak, "Savunma üreticilerimiz birbirlerinin tedarik zincirlerinin bir parçası haline geliyor. Ülke güvenliğimizi artırmak ve uluslararası terörizmle mücadele etmek için iş birliğini artırıyoruz." şeklinde konuştu.

Ticaret bakanlarının ticaret konusunda olumlu görüşmelerde bulunduğunu dile getiren Modi, "(Donald Trump) İkimiz de heyetlerimizin bu ticaret görüşmelerine hukuki şekil vermesi gerektiğine karar verdik. Ayrıca büyük bir ticaret anlaşması için müzakereler açmayı kabul ettik." değerlendirmesinde bulundu.

(AA/RU/FEZ)
 

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