Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104074
ALTIN
220.162
DOLAR
5.1866
STERLİN
6.7980
EURO
5.9410
Benzin kaçağı otomobili yaktı
BENZİN KAÇAĞI OTOMOBİLİ YAKTI
14 ay hapis yatacaklar
14 AY HAPİS YATACAKLAR
3 buçuk yıl hapse mahkûm edildi
3 BUÇUK YIL HAPİS YATACAK
Emin Özkalp'dan anlamlı mesaj
EMİN ÖZKALP'DAN ANLAMLI MESAJ
banner282

Abd Ulusal İstihbarat, İran’ın Olası Saldırıları Konusunda Uyardı

Kudüs, 30 Ocak 19 (.): ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, İran\'ın Suriye\'deki güçlerini hedef alan İsrail saldırılarına karşılık verebileceği uyarısında bulundu.

Abd Ulusal İstihbarat, İran’ın Olası Saldırıları Konusunda Uyardı

Kudüs, 30 Ocak 19 (.): ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, İran\'ın Suriye\'deki güçlerini hedef alan İsrail saldırılarına karşılık verebileceği uyarısında bulundu.

30 Ocak 2019 Çarşamba 18:25
Abd Ulusal İstihbarat, İran’ın Olası Saldırıları Konusunda Uyardı

Kudüs, 30 Ocak 19 (.): ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, İran\'ın Suriye\'deki güçlerini hedef alan İsrail saldırılarına karşılık verebileceği uyarısında bulundu.

 

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi\'nde düzenlenen "ABD\'ye Yönelik Küresel Tehditler" oturumunda konuşan Coats, Tel Aviv ile Tahran arasında Suriye üzerinden yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

İran\'ın İsrail ile büyük çaplı silahlı çatışmadan kaçınmaya çalıştığı yorumunu yapan Coats, "İran güçlerinin kayıp vermesine neden olan İsrail saldırıları Tahran\'ın misilleme olasılığını artırıyor." ifadesini kullandı.

 

Benzer bir uyarı pazartesi günü başkent Tel Aviv\'de bir konferansta konuşan İsrail Cumhurbaşkanı ReuvenRivlin\'den gelmişti. Rivlin de İran\'ın Suriye\'deki güçlerine yönelik İsrail saldırılarına karşı misilleme yapabileceğini dile getirmişti.

 

İSRAİL\'İN SURİYE\'YE YÖNELİK SALDIRILARI

 

İsrail ordusu, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda Suriye\'ye yönelik birçok hava saldırısı düzenledi. Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Esed rejimi hem Rusya, Suriye\'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail\'in olduğunda ısrar etti.

 

Rusya\'ya ait İl-20 askeri uçağının 17 Eylül 2018\'de Suriye\'deki BeşşarEsed rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinin ardından Tel Aviv ile Moskova arasındaki ilişkiler gerilmişti.

 

Rus yetkililer, Lazkiye kentinde rejime ait bir depoya hava saldırısı düzenleyen İsrail\'e ait F-16 savaş uçaklarının 15 Rus askerinin içinde bulunduğu İl-20\'yi kalkan olarak kullandığını, bu nedenle Rus uçağının füzelere hedef olduğunu öne sürmüştü.

 

İsrail yönetimi ise Rus uçağının Esed rejimine ait hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu ve olaydan Suriye rejiminin sorumlu olduğunu ileri sürerek Rusya\'nın suçlamalarını reddetmişti.

 

Rusya bu olayın ardından Esed rejimine, S-300 hava savunma sistemleri vermişti.

 

(AA/HUR/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan Başbakanı Çipras Türkiye'ye gidecek
Yunanistan Başbakanı Çipras Türkiye'ye gidecek
ABD'de 'Kutup Girdabı': En az 8 kişi öldü
ABD'de 'Kutup Girdabı': En az 8 kişi öldü
Avrupa Parlamentosu Guaido'yu Venezuela geçici devlet başkanı olarak tanıdı
Avrupa Parlamentosu Guaido'yu Venezuela geçici devlet başkanı olarak tanıdı
Pablo Escobar'la ünlü kapı kaldırılıyor
Pablo Escobar'la ünlü kapı kaldırılıyor
BM: Suriye'de 29 bebek soğuk ve açlıktan hayatını kaybetti
BM: Suriye'de 29 bebek soğuk ve açlıktan hayatını kaybetti
Mısırlı gençler sosyal medyada evlilik savaşında: Bırak evde kalsın
Mısırlı gençler sosyal medyada evlilik savaşında: Bırak evde kalsın
ABD'de banka yakınında 45 metrelik tünel ortaya çıktı
ABD'de banka yakınında 45 metrelik tünel ortaya çıktı
Ermeni sığınmacı aile için 96 gündür aralıksız yapılan ayin son buldu
Ermeni sığınmacı aile için 96 gündür aralıksız yapılan ayin son buldu
ABD’de vize sahtekarlığına karşı gerçek sahte üniversite
ABD’de vize sahtekarlığına karşı gerçek sahte üniversite
Rekor kar açıklayan Facebook 'arkadaş' sayısını da artırdı
Rekor kar açıklayan Facebook 'arkadaş' sayısını da artırdı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim