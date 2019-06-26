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Abd Temsilciler Meclisinden Sınırdaki Mültecilere Yardıma Onay

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ, ÜLKENİN MEKSİKA SINIRINDA BEKLEYEN BİNLERCE MÜLTECİ AİLE VE ÇOCUĞA 4,5 MİLYAR DOLARLIK ACİL YARDIM PAKETİNİ ONAYLADI 

Abd Temsilciler Meclisinden Sınırdaki Mültecilere Yardıma Onay

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ, ÜLKENİN MEKSİKA SINIRINDA BEKLEYEN BİNLERCE MÜLTECİ AİLE VE ÇOCUĞA 4,5 MİLYAR DOLARLIK ACİL YARDIM PAKETİNİ ONAYLADI 

26 Haziran 2019 Çarşamba 06:44
Abd Temsilciler Meclisinden Sınırdaki Mültecilere Yardıma Onay

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ, ÜLKENİN MEKSİKA SINIRINDA BEKLEYEN BİNLERCE MÜLTECİ AİLE VE ÇOCUĞA 4,5 MİLYAR DOLARLIK ACİL YARDIM PAKETİNİ ONAYLADI 
230 VEKİL TASARININ LEHİNDE, 195 VEKİL ALEYHİNDE OY KULLANDI 
TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI NANCY PELOSİ: "ORADA YAŞANLAR, SAHİP OLDUĞUMUZ TÜM DEĞERLERİ İHLAL EDEN BİR VAHŞETTİR. BU, (ABD BAŞKANI DONALD TRUMP) YÖNETİMİNİN ÇOCUKLARA UYGULADIĞI ACIMASIZ TAVRA VE ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI OLAN BİR YASADIR"
Washington, 26 Haziran 19 (.): ABD Temsilciler Meclisi, ülkenin Meksika sınırında bekleyen binlerce mülteci aile ve çocuk için 4,5 milyar dolarlık acil yardım paketini onayladı.
Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oylamada 230 vekil tasarının lehinde, 195 vekil aleyhinde oy kullandı.
Yasa tasarısı, ABD-Meksika sınırında bekletilen on binlerce aile ve çocuğa acil durumlar için gerekli tıbbi standartların sağlanması, gözaltındaki bireyler için sağlık kontrolleri, gıda ve hijyen yardımın yanı sıra yetkili personelin eğitimi gibi maddeleri öngörüyor.
"SINIRDA ÇOCUK İSTİSMARI"
Tasarıya ilişkin değerlendirmede bulunan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, sınırdaki binlerce çocuğun gözaltına alınmasını "çocuk istismarı" olarak nitelendirdi. 

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Pelosi, "Orada yaşanlar, sahip olduğumuz tüm değerleri ihlal eden bir vahşettir. Bu, (ABD Başkanı Donald Trump) yönetiminin çocuklara uyguladığı acımasız tavra ve çocuk istismarına karşı olan bir yasadır." dedi. 
Yasa tasarısının ABD Senatosunda da oylamaya sunulacağı belirtilirken, Trump, tasarının Kongrenin her iki kanadından da geçmesi durumunda veto yetkisini kullanacağını ifade etti.
MEKSİKA SINIRINDAKİ GÖÇMEN KRİZİ
Geçen yıl, Orta Amerika'dan yola çıkan 7 binden fazla kişi Meksika toprakları üzerinden ABD sınırına ulaşmış fakat ABD sınır güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı. 
Gözaltına alınanlar arasında binlerce çocuğun da olduğu,  birçoğunun geri gönderilmek için kötü koşullar altında bekletildiği medyaya yansımıştı. 
Trump ise, göçmen konvoyundan hiç kimsenin mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmiş, bu süreçte ortaya çıkan insani kriz Demokrat siyasetçiler arasında tepkiye neden olmuştu. 
(AA/TUĞ/ÖK)
 

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