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Abd Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Trump\'a Yönelik Azil Maddelerini Onayladı

TEMSİLCİLER MECLİSİ ADALET KOMİTESİ, TRUMP\'A YÖNELİK AZİL MADDELERİNİ ONAYLADI

Abd Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Trump\'a Yönelik Azil Maddelerini Onayladı

TEMSİLCİLER MECLİSİ ADALET KOMİTESİ, TRUMP\'A YÖNELİK AZİL MADDELERİNİ ONAYLADI

13 Aralık 2019 Cuma 18:11
Abd Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Trump\'a Yönelik Azil Maddelerini Onayladı

TEMSİLCİLER MECLİSİ ADALET KOMİTESİ, TRUMP'A YÖNELİK AZİL MADDELERİNİ ONAYLADI

 KOMİTEDE AZİL MADDELERİ İÇİN AYRI AYRI YAPILAN OYLAMALARDA, MADDELER 17 CUMHURİYETÇİ VEKİLİN "HAYIR" OYUNA KARŞI, 23 DEMOKRAT VEKİLİN "EVET" OYU İLE KABUL EDİLDİ

 "GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA" VE "KONGRENİN İŞLEYİŞİNİ ENGELLEME" MADDELERİ İÇEREN AZİL DAVASI TASLAĞININ GELECEK HAFTA TEMSİLCİLER MECLİSİ GENEL KURULU'NUN GÜNDEMİNE GELMESİ BEKLENİYOR

SÖZ KONUSU OYLAMA ABD'NİN ESKİ BAŞKANI BİLL CLINTON'A YÖNELİK 1998'DE YAPILAN OYLAMADAN SONRA BİR BAŞKANIN AZLİNE YÖNELİK YAPILAN İLK OYLAMA OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

 

Washington, 13 Aralık 19 (.): ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump'a yönelik iki azil maddesini onaylayarak Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna gönderdi.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi bugün, Trump'ın azline yönelik "görevin kötüye kullanılması" ve "Kongre'nin işleyişini engelleme" maddelerini oyladı.

"Görevini kötüye kullanma" maddesi 17 Cumhuriyetçi vekilin "hayır" oyuna karşı, 23 Demokrat vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.

"Kongre'nin işleyişini engelleme" maddesinde de aynı oy oranları oluştu.

Maddeleri içeren azil davası taslağının gelecek hafta Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda gündeme gelmesi ve oylanması bekleniyor.

Dava taslağı, 435 vekilin bulunduğu Temsilciler Meclisi'nde üyelerin salt çoğunluğunun evet oyunu alması durumunda bu sefer Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve Trump'ın yargı süreci orada başlayacak.

Söz konusu oylama ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton'a yönelik 1998'de yapılan oylamadan sonra bir başkanın azline yönelik yapılan ilk oylama olma özelliği taşıyor.

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 CUMHURİYETÇİ VE DEMOKRAT VEKİLLER ARASINDA TARTIŞMA

Oylamadan önce Adalet Komitesinde yapılan oturumda, Cumhuriyetçi ve Demokrat vekiller arasında tartışma yaşandı.

Cumhuriyetçi vekiller, bugüne kadar yürütülen azil soruşturmasının meşruluğunu sorguladı ve kendi taraflarından hiçbir şahidin dinlenmediğini vurguladı.

Demokrat vekiller ise Trump'ın yaptıklarının "savunulacak hiçbir yanı olmadığını" iddia etti.

 TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

 

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı. Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı.

 

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ndeki kamuya açık oturumlar ise 13-21 Kasım'da yapılmıştı. İstihbarat Komitesi, Trump'ın suçlandığı 300 sayfalık raporunu salı günü kamuoyuna açıklamış ve söz konusu raporu Adalet Komitesi'ne göndermişti. Azil soruşturması kapsamındaki ilk oturumunu geçen hafta çarşamba günü yapan Adalet Komitesi, ikinci oturumunu da pazartesi günü yapmıştı.

 

Trump ise azil soruşturmasını "Demokratların cadı avı" olarak nitelendirerek, sürecin başından beri suçsuz olduğunu savunuyor.

(AA/ÖK)

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