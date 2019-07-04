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Abd\'nin Yoğurt Kralı Hamdi Ulukaya Adil Ticarete Başlayacak

New York, 04 Temmuz 19: New York Times (NYT) gazetesi 2005 yılında kurduğu Chobani markasıyla

Abd\'nin Yoğurt Kralı Hamdi Ulukaya Adil Ticarete Başlayacak

New York, 04 Temmuz 19: New York Times (NYT) gazetesi 2005 yılında kurduğu Chobani markasıyla

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:59
Abd\'nin Yoğurt Kralı Hamdi Ulukaya Adil Ticarete Başlayacak

New York, 04 Temmuz 19: New York Times (NYT) gazetesi 2005 yılında kurduğu Chobani markasıyla "ABD'nin yoğurt kralı" olarak anılan Hamdi Ulukaya'nın, ürünlerinde kullandığı sütü, çalışanlarına ve ineklere "insani ve etik muamele eden" çiftliklerden almak üzere çalışma başlattığını yazıyor.

Gazetenin haberine göre, Fair Trade USA adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla ortak çalışmaya başlayan Chobani, bu kuruluşun güvenlik incelemesinden geçen çiftliklere ufak primler vererek sütü buralardan temin edecek ve ürünlerinin üzerine sütün "adil ticaret ağındaki" bu çiftliklerden sağlandığını belirten ibareler koyacak.

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Fair Trade USA, periyodik olarak çiftlikleri inceleyerek hayvanlara, çalışanlara ve çevreye duyarlı üretim yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor.

New York Times, Chobani'nin bu "adil ticaret" girişiminin - muhtemelen bir pazarlama yöntemi olsa da - rekabetin giderek arttığı yoğurt piyasasında başı çekmeye devam etmesine yardımcı olabileceği yorumunu yapıyor.

Haberde Chobani'nin, ödenecek primlerin, giderek düşen süt fiyatları karşısında çiftçilere destek olup, endüstrinin "iyi üretime" teşvik edilmesine yardımcı olacağını açıkladığı belirtiliyor.

(BBC/FG)

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