Abd\'nin Yaptırımlarına Rağmen Huawei Gelirlerini Yüzde 23,2 Artırdı

ÇİNLİ TEKNOLOJİ ÜRETİCİSİ, ABD'NİN GENİŞ YAPTIRIMLARINA RAĞMEN, YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE 32,2 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE ETTİ

HUAWEİ, YILIN İLK YARISINDA YÜZDE 24 ARTIŞLA 118 MİLYON AKILLI TELEFON SATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ

İstanbul, 30 Temmuz 19 (.): ABD'nin yaptırımlarına rağmen, Huawei'nin gelirleri yılın ikinci çeyreğinde 32,2 milyar dolara yükseldi.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yılın ikinci çeyreğinde (Nisan-Mayıs-Haziran) 32,2 milyar dolar gelir elde ederek yılın ilk çeyreğine göre gelirlerini yüzde 23,2 artırdı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında Amerikan yönetimi ve ABD'li teknoloji devleri tarafından baskı altına alınan Çinli teknoloji üreticisi Huawei, yılın ilk yarısında yüzde 24 artışla 118 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi.

Şirketin bu yılın ilk yarısındaki net kar oranındaki artış ise yüzde 8,7 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Yönetim Kurulu Başkanı LiangHua, şirket gelirlerinin Mayıs ayında hızlı artış gösterdiğini belirterek, gerçekleşen büyümenin ileride zorluklar yaşanmayacağı anlamına gelmediğini, ancak yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Huawei, şirket yapısı nedeniyle finansal durumuna dair rakamları halka açık olan diğer rakiplerine göre daha az ayrıntıyla paylaşıyordu. Şirketin finansal verilerini içeren son rapor, önceki raporlara göre daha fazla ayrıntı içeriyor.

(AA/HUR/ŞEB)

