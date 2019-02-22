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“abd\'nin Venezuela\'daki Provokasyonları Gerginliği Artıracak"

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ MARİYA ZAHAROVA, ABD\'NİN ÖZEL KUVVETLERİ VE SİLAHLARINI VENEZUELA SINIRINA TAŞIDIĞINI İDDİA ETTİ ZAHAROVA: 

“abd\'nin Venezuela\'daki Provokasyonları Gerginliği Artıracak"

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ MARİYA ZAHAROVA, ABD\'NİN ÖZEL KUVVETLERİ VE SİLAHLARINI VENEZUELA SINIRINA TAŞIDIĞINI İDDİA ETTİ ZAHAROVA: 

22 Şubat 2019 Cuma 17:08
“abd\'nin Venezuela\'daki Provokasyonları Gerginliği Artıracak

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ MARİYA ZAHAROVA, ABD'NİN ÖZEL KUVVETLERİ VE SİLAHLARINI VENEZUELA SINIRINA TAŞIDIĞINI İDDİA ETTİ

ZAHAROVA:  "ABD'NİN VENEZUELA'YA YÖNELİK PROVOKASYONLARI DÜNYADAKİ GERGİNLİK SEVİYESİNİ ARTIRACAK"

Moskova, 22 Şubat 19 : Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Venezuela'nın iç işlerine müdahale etme çabasında olduğunu ve özel kuvvetleri ve silahlarını Venezuela sınırına taşıdığını iddia etti.

Başkent Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Zaharova, Venezuela'daki son gelişmeleri ve gündemi değerlendirdi.

Venezuela sorununda kritik noktaya gelindiğine dikkati çeken Zaharova, "ABD, Venezuela'da insani yardımlar adı altında hükümetin destekçileri ile muhalif grupları birbirine kışkırtarak, devlet başkanını devirmek için tehlikeli provokasyonlar yapmayı planlıyor. ABD'nin Venezuela'ya yönelik provokasyonları dünyadaki gerginlik seviyesini artıracak." dedi.

Zaharova, ABD'nin Venezuela'nın iç işlerine müdahale etme çabasında bulunarak, özel kuvvetlerini ve silahlarını Venezuela sınırına taşıdığını ileri sürdü.

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme kararını değerlendiren Zaharova, "Anlaşmanın bozulması, silah yarışını teşvik edebilir. Bu yüzden Rusya, INF konusunda ABD'ye sunduğu tekliflerinden vazgeçmiyor." şeklinde konuştu.

Zaharova, Afgan siyasetçilerin, şubatta Moskova'da Taliban temsilcileriyle bir araya geldiğini anımsatarak, görüşmelerin Afganistan'da barışı sağlayacağını dile getirdi. 

MariyaZaharova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ve ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi ZalmayHalilzad'ın Afganistan sorununa ilişkin Ankara'da görüştüğünü söyledi.

(AA/ÖZ/ŞEB)

 

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