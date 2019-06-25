Abd\'nin S-400 Uyarıları Sürüyor

Washington, 25 Haziran 19 : Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması ve F-35 savaş uçakları programındaki durumuna ilişkin ABD’den yeni bir açıklama daha geldi. Amerika’nın NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Ankara’nın Rus hava savunma sistemini satın alması halinde Amerika’nın F-35 savaş uçaklarının uçurulması ve üretimi konusunda Türkiye’ye izin veremeyeceğini söyledi.

Rus S-400 füze savunma sisteminin NATO sistemleriyle uyumlu olmayacağına dikkat çeken Hutchison, “F-35 sistemiyle bir kopukluk olacak. Bu Rus sistemini NATO ittifakına sokarak F-35’leri olumsuz etkileyemeyiz” dedi.

Amerika yönetimi Rusya tarafından üretilen S-400 füze savunma sistemlerinin F-35 uçaklarının teknolojisini ele geçirmesinden endişe ettiğini ve sistemlerin uyumsuzluğunun güvenlik riski yaratacağını söylüyor. S-400’lerin Türkiye’ye teslim edilmesi halinde Türkiye’ye yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağı ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında bir kez daha S-400 anlaşmasının tamamlanmış bir anlaşma olduğunu ve Türkiye’nin sistemi Temmuz ayı içerisinde teslim alacağını söyledi.

(VOA/FG)