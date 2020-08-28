Abd\'nin Louısıana Eyaletini Vuran Kasırga 6 Can Kaybına Yol Açtı

Washington, 28 Ağustos 20 (TAK): ABD'nin Louisiana eyaletini vuran ve bölgede son yüz yılın en şiddetlisi olarak nitelenen Laura Kasırgası binalarda büyük hasara yol açıp yarım milyondan fazla konutu elektriksiz bırakırken, en az 6 kişinin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Saatte 240 km hıza varan kategori 4 şiddetindeki kasırga, ABD'nin Meksika Körfezi kıyılarını vuran en şiddetli kasırgalardan biri oldu.

Fırtına şiddeti korkulan düzeye ulaşmasa da kıyıdan uzak iç kesimleri de etkiledi.

Texas ve Louisiana eyaletlerinin bazı bölgelerinden yarım milyon kişiye evlerini tahliye etmeleri çağrısı yapıldı.

Ancak ABD'nin nüfusa oranla koronavirüs vakalarının en yüksek olduğu Louisiana'da virüs nedeniyle bazı bölge sakinlerinin evlerinde kalmayı tercih ettiği belirtiliyor.

Kasırga, Louisiana'da yerel saatle Perşembe sabah erken saatlerde Cameron bölgesini vurdu. Daha sonra kuzeye Texas sınırının doğusuna doğru ilerledi.

Dört saat sonra fırtınanın şiddeti kategori 3'e, bir süre sonra da 2'ye düşürüldü. Sabah 07.00'de fırtınanın hızı saatte 160 km düzeyinde seyretti.

Louisiana'da yaklaşık 500 bin evin elektriği kesilmiş durumda. Texas'ta ise 100 binden fazla haneye elektrik verilemiyor.

(BBC/FG)