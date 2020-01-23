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Abd\'nin Irak\'taki Üslerini Korumak İçin Patrıot Sistemi Kuracağı İddia Edildi

İstanbul, 23 Ocak 20 : ABD\'nin, İran saldırısından sonra, Irak\'taki askeri üslerini korumak için Patriot hava savunma sistemi kurmayı değerlendirdiği iddia edildi. 

Abd\'nin Irak\'taki Üslerini Korumak İçin Patrıot Sistemi Kuracağı İddia Edildi

İstanbul, 23 Ocak 20 : ABD\'nin, İran saldırısından sonra, Irak\'taki askeri üslerini korumak için Patriot hava savunma sistemi kurmayı değerlendirdiği iddia edildi. 

23 Ocak 2020 Perşembe 11:02
Abd\'nin Irak\'taki Üslerini Korumak İçin Patrıot Sistemi Kuracağı İddia Edildi

İstanbul, 23 Ocak 20 : ABD'nin, İran saldırısından sonra, Irak'taki askeri üslerini korumak için Patriot hava savunma sistemi kurmayı değerlendirdiği iddia edildi. 

ABD merkezli FoxNews'e göre, bir Pentagon yetkilisi, İran'ın yeniden bir füze saldırısı gerçekleştirmesine düşük ihtimalle baktıklarını ifade etti. 

Yetkili, yine de Irak'taki üslerin korunması kapsamında Patriot hava savunma sisteminin kurulmasının yüksek olasılık dahilinde olduğunu söyledi. 

Haberde, ABD'nin Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'daki askeri üslerini korunmak için Patriot sisteminin bulunduğu kaydedildi. 

IRAK'TAN TEPKİ

İran'a yakın Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu Milletvekili Kerim Allavi, yerel basına yaptığı açıklamada, Irak Meclisi'nin 5 Ocak'ta ABD askerlerinin varlığını sonlandıran kararını hatırlattı.

Allavi, Pentagon'un üsleri güçlendirmesi veya hava savunma sistemi kurmasının Irak'ın egemenliğinin ihlal edilmesi olduğunu söyledi. 

ABD'nin ülkedeki askeri varlığının yasal olmadığını belirten Allavi, hava savunma sisteminin kurulmasını da kabul etmediklerini kaydetti. 

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İRAN SALDIRISI

ABD, 3 Ocak'ta, Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında İranlı General Kasım Süleymani ve HaşdiŞabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürmüştü. 

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü vurmuştu. 

ABD'NİN IRAK'TAKİ ASKERİ ÜSLERİ 

Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede 9 askeri üssü olduğu biliniyor.

ABD, Aralık 2011'de Irak'taki tüm askerlerini çekti ancak terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması ve Bağdat hükümetinin daveti üzerine 2014'te yeniden Irak'a asker gönderdi.

Washington'un açıkladığı resmi verilere göre, Irak'ta toplam 5 bin 200 ABD askeri bulunuyor. Irak'taki ABD askeri varlığının büyük bölümü, İran'ın hedef aldığı Ayn el-Esed Üssü'nde konuşlanmış durumda.

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde Ayn el-Esed'in yanı sıra Habaniyye üssü bulunuyor. ABD, başkent Bağdat'ta da uluslararası havalimanındaki Victory Askeri Üssü ile Taci bölgesinde bir üssü, eğitim amaçlı kullanıyor.

Salahaddin vilayetinde Beled Hava Üssü, Kerkük'te K1, Musul'da Kayarra, Erbil'de Harir ve Erbil Uluslararası Havalimanı'nda da ABD'nin üsleri mevcut.

(AA/RU/ŞEB)
 

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