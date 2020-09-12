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Abd\'nin Houston Kentinde Akli Dengesi Bozuk Kişiyi Vuran 4 Polis Görevden Alındı

New York, 12 Eylül 20 (.): ABD\'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde akli dengesi bozuk bir kişiyi 21 el ateş ederek öldüren 4 polisin görevine son verildiği bildirildi.

12 Eylül 2020 Cumartesi 10:08
Abd\'nin Houston Kentinde Akli Dengesi Bozuk Kişiyi Vuran 4 Polis Görevden Alındı
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New York, 12 Eylül 20 (.): ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde akli dengesi bozuk bir kişiyi 21 el ateş ederek öldüren 4 polisin görevine son verildiği bildirildi.

Houston Emniyet Müdürü Art Acevedo, düzenlediği basın toplantısında, aylar süren inceleme sonucunda aklı dengesi sorunlu 27 yaşındaki Nicholas Chavez’in öldürülmesi olayına karışan polislerden 4’ünün işten atıldığını duyurdu.

Acevedo, 21 Nisan gecesi meydana gelen olayda, otoban trafiğinde koşarak dengesiz hareketler yapan Chavez’e olay yerine giden 28 polisin müdahale etmeye çalıştığını, polisin uyarılarını dinlemeyen Chavez’in defalarca elektrikli şok tabancası ile durdurulmaya çalışıldığını anlattı. 

Yaklaşık 15 dakika süren olay sırasında elinde bulunan metal bir obje ile polisin üstüne yürüyen Chavez’in önce bir el ateş ile yere yığıldığını belirten Acevedo, Chavez yerde eline geçirdiği boş şok tabancasını polise doğrultmak isteyince 24 el ateş edilerek vurulduğunu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini aktardı.

Acevedo, olaydan sonra 5 polisin açığa alınarak inceleme başlatıldığını, 21 el ateş eden 4 polisin haksız bulunarak işine son verildiğini belirtti. 

"POLİSLERİN ATEŞ ETMEDEN ÖNCE BİRÇOK FIRSATI VE SEÇENEĞİ VARDI"

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Olayla ilgili çekilen polis kamerası kayıtlarını yayınlayan Acevedo, "Görüntüleri izleyen herhangi biri polislerin ateş etmeden önce birçok fırsatı ve seçeneği olduğunu görebilir." ifadelerini kullandı.

Acevedo, "Kişi şok tabancasıyla defalarca vurulduysa, kalkamayacak şekilde yerde yaralıysa, ona ölümcül güç kullanmak makul değil. Bunu ben savunamam." şeklinde konuştu.

Adli tip raporunda Chavez’in vücudunda, yerden seken kurşun parçalarıyla beraber 29 yara tespit edildiğini belirten Acevedo, ayrıca sisteminde metamfetamin, amfetamin ve etanol gibi maddelerin çıktığını belirtti. 

Bölge savcısı Kim Ogg da yaptığı açıklamada, ofisinin olayı incelediğini ve ilgili polislerin suç işleyip işlemediklerini belirlemek için dosyayı direkt jüriye sunmayı planladığını bildirdi.

Houston Chronicle gazetesine konuşan Chavez’in annesi Leantha Chavez de ailesinin 4 polisin kovulmasından memnun olduğunu ancak polislerin yargılanmasını istediklerini söyledi.

(AA/TUĞ/HA)

 

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