Abd\'nin Ham Petrol Stokları Arttı

ABD\'NİN TİCARİ HAM PETROL STOKLARI GEÇEN HAFTA 1,3 MİLYON VARİL ARTTI



ÜLKENİN HAM PETROL ÜRETİMİ GÜNLÜK ORTALAMA 9 BİN VARİL ARTIŞLA 11,9 MİLYON VARİL OLDU



Ankara, 7 Şubat 19 (.): ABD\'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1,3 milyon varil artış gösterdi.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,3 milyon varil (yüzde 0,3) artışla 447,2 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,2 milyon varil yükseleceği yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 900 bin varil artış kaydetmişti.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 649,1 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.



Söz konusu dönemde ABD\'nin benzin stokları da 500 bin varil (yüzde 0,2) artışla 257,9 milyon varile ulaştı. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 1,6 milyon varil artış olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 2,2 milyon varil gerilemişti.



ABD\'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 63 bin varil artışla 7,15 milyon varile, petrol ihracatı da günlük ortalama 926 bin varil yükselişle 2,87 milyon varile yükseldi.



ABD\'de ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 9 bin varil arttı. Günlük ortalama ham petrol üretimi ülkenin Alaska eyaletinde 9 bin varil yükseliş kaydederken, diğer eyaletlerde ise değişiklik göstermedi.



Böylece, 26 Ocak-1 Şubat haftasında ABD\'nin ham petrol üretimi yaklaşık günlük ortalama 11,9 milyon varille rekor seviyede seyretmeye devam ederken, 56 haftada 43\'üncü kez artış göstermiş oldu.



EIA\'nın "Ocak 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna" göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,1 milyon varil, gelecek yıl ise 12,9 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.



(AA/FEZ)

