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Abd\'nin Güneyinde Etkili Laura Kasırgası 2. Kategoriye Düştü

Ankara, 27 Ağustos 20 : ABD\'nin güneyinde Meksika Körfezi\'nde ilerleyerek Texas ile Louisiana eyaletlerini etkisi altına alan Laura kasırgası hızını kaybederek 2\'nci kategoriye düştü.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:12
Abd\'nin Güneyinde Etkili Laura Kasırgası 2. Kategoriye Düştü
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Ankara, 27 Ağustos 20 : ABD'nin güneyinde Meksika Körfezi'nde ilerleyerek Texas ile Louisiana eyaletlerini etkisi altına alan Laura kasırgası hızını kaybederek 2'nci kategoriye düştü.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, Laura kasırgasının yerel saatle 01.00 civarında (TSİ 09.00) Louisiana'nın güney batısında Cameron bölgesi yakınlarında karaya çıktığı duyuruldu.

Bölgede 4'üncü kategoride saatte 241 kilometre hızla ilerleyen Laura, binalara zarar vererek camları kırdı, molozları etrafa savurdu. Şiddetli yağış nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. 

Karaya çıkışından yaklaşık 6 saat sonra ise hızının saatte yaklaşık 175 kilometreye kadar düşmesiyle Laura kasırgasının kategorisi 2'ye indi.

Kasırganın, Louisiana eyaletindeki Charles Gölü'nün kuzeyi istikametinde ilerleyişini sürdürdüğü belirtildi.

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ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ HENÜZ BAŞLAMADI

Texas ile Louisiana'nın sahil kesimlerindeki yerleşimlerinde yaklaşık 580 bin kişinin tahliyesi emri verilmişti. 

Kasırga ile bölgedeki yaklaşık 470 bin evle iş yerinin elektriklerinin kesildiği kaydediliyor. 

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının henüz başlatılamadığını ve şartların elverişli olur olmaz ekiplerin faaliyetlerine başlayacağını açıkladı. 

Louisiana'ya bağlı Calcasieu'da Emniyet müdürü Tony Guillory, afet nedeniyle mahsur kalanların kendilerini aradığını ancak mevcut şartlarda onlara yardım etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.  

Laura'nın ABD'de yıl içerisinde etkili en şiddetli kasırga olduğu belirtiliyor.

(AA/ÖZ/GÜL)   

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