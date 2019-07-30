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Abd\'nin En Büyük Kredi Kartı Şirketlerinden Birinin Müşteri Bilgileri Çalındı

New York, 30 Temmuz 19 (.): Amerikan bankacılık ve finans şirketi CapitalOne, ABD ve Kanada\'daki toplam 106 milyon müşterisinin kişisel bilgilerinin çalındığını açıkladı. 

Abd\'nin En Büyük Kredi Kartı Şirketlerinden Birinin Müşteri Bilgileri Çalındı

New York, 30 Temmuz 19 (.): Amerikan bankacılık ve finans şirketi CapitalOne, ABD ve Kanada\'daki toplam 106 milyon müşterisinin kişisel bilgilerinin çalındığını açıkladı. 

30 Temmuz 2019 Salı 09:55
Abd\'nin En Büyük Kredi Kartı Şirketlerinden Birinin Müşteri Bilgileri Çalındı

New York, 30 Temmuz 19 (.): Amerikan bankacılık ve finans şirketi CapitalOne, ABD ve Kanada'daki toplam 106 milyon müşterisinin kişisel bilgilerinin çalındığını açıkladı. 

CapitalOne, ABD'nin en büyük kredi kartı şirketlerinden biri.

Dün gözaltına alınan bilgisayar korsanının müşterilerin adları, adresleri, telefon numaraları, sosyal güvenlik bilgileri, kredi skorları ve kredi kartı limitleri gibi bilgilerini çaldığı ancak kredi kartı numaralarına ulaşamadığı belirtiliyor.

Şirketten Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, bilgisayar korsanlığından ABD'de yaklaşık 100 milyon Kanada'da da 6 milyon kişi etkilendi.

Ayrıca ABD'de 140 bin kişinin sosyal güvenlik numaraları ve bunlara bağlı 80 bin banka hesabı numarasının da çalındığı belirtildi.

Kanada'da da 1 milyon müşterinin sosyal güvenlik numaralarının bilgisayar korsanının eline geçtiği kaydedildi.

Şirketin bilgisayar sistemine sızıldığı 19 Temmuz'da ortaya çıkmıştı. CapitalOne, hacker'ın şirketin "altyapısındaki bir konfigürasyon açığından faydalandığını" duyurdu.

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CapitalOne, çalınan bilgilerin hırsızlık için kullanılmış olmasına ihtimal vermediğini ancak incelemelere devam edileceğini açıkladı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Richard Fairbank yazılı açıklamasında, "Saldırgan yakalandığı için müteşekkirim ve yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duydum. Müşterilerimizin kaygılarını anlıyor ve onlardan özür diliyorum" dedi.

ABD Adalet Bakanlığı, yakalanan bilgisayar korsanının merkezi Seattle'da bulunan bir teknoloji şirketinin eski bir yazılım mühendisi olduğunu açıkladı.

Bakanlığa göre PaigeThompson adlı 33 yaşındaki bu kişi bilgisayar dolandırıcılığı suçlamasıyla federal mahkemeye çıkarıldı.

Duruşma 1 Ağustos'ta yapılacak.

Mahkeme tutanaklarına göre, bilgisayar korsanı, internet forumlarında CapitalOne'ın sistemine sızmakla övündüğü paylaşımlar yaptı.

Bilgisayar korsanının suçlu bulunması haline 5 yıla kadar hapis ve 250 bin dolar para cezası alabileceği belirtiliyor.

(BBC/HUR/FEZ
 

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