Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103583
ALTIN
224.457
DOLAR
5.4204
STERLİN
7.1276
EURO
6.1282
Trafik kazası: 2 yaralı
TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
İçki hırsızları yakalandı
İÇKİ HIRSIZLARI YAKALANDI
Taşkıran'ın icraatları ortaya çıkıyor
TAŞKIRAN'IN İCRAATLARI ORTAYA ÇIKIYOR
Mağusa’da bu da oldu! Karısıyla sevişme sahnelerini kayda aldı
MAĞUSA’DA BU DA OLDU!
banner282

Abd\'li Petrol Devleri Üretimlerini Artıracak

EXXONMOBIL, PERMİAN HAVZASINDAKİ PETROL ÜRETİMİNİ 2024\'E KADAR YÜZDE 80 ARTIRARAK GÜNLÜK ORTALAMA 1 MİLYON VARİLİN ÜZERİNE ÇIKARMAYI PLANLIYORCHEVRON, AYNI HAVZADAKİ PETROL ÜRETİMİNİ 2023 SONUNA KADAR 900 BİN VARİL ARTIRMAYI AMAÇLIYORAnkara, 6 Mart 19 : ABD\'nin en büyük iki petrol üreticisi ExxonMobil ve Chevron, gelecek 5 yılda petrol üretimlerini artıracaklarını duyurdu.ExxonMobil\'den yapılan açıklamada, ABD\'nin en zengin petrol kaynaklarının bulunduğu Permian havzasında şirketin...

Abd\'li Petrol Devleri Üretimlerini Artıracak

EXXONMOBIL, PERMİAN HAVZASINDAKİ PETROL ÜRETİMİNİ 2024\'E KADAR YÜZDE 80 ARTIRARAK GÜNLÜK ORTALAMA 1 MİLYON VARİLİN ÜZERİNE ÇIKARMAYI PLANLIYORCHEVRON, AYNI HAVZADAKİ PETROL ÜRETİMİNİ 2023 SONUNA KADAR 900 BİN VARİL ARTIRMAYI AMAÇLIYORAnkara, 6 Mart 19 : ABD\'nin en büyük iki petrol üreticisi ExxonMobil ve Chevron, gelecek 5 yılda petrol üretimlerini artıracaklarını duyurdu.ExxonMobil\'den yapılan açıklamada, ABD\'nin en zengin petrol kaynaklarının bulunduğu Permian havzasında şirketin...

06 Mart 2019 Çarşamba 13:46
Abd\'li Petrol Devleri Üretimlerini Artıracak

EXXONMOBIL, PERMİAN HAVZASINDAKİ PETROL ÜRETİMİNİ 2024\'E KADAR YÜZDE 80 ARTIRARAK GÜNLÜK ORTALAMA 1 MİLYON VARİLİN ÜZERİNE ÇIKARMAYI PLANLIYOR

CHEVRON, AYNI HAVZADAKİ PETROL ÜRETİMİNİ 2023 SONUNA KADAR 900 BİN VARİL ARTIRMAYI AMAÇLIYOR

Ankara, 6 Mart 19 : ABD\'nin en büyük iki petrol üreticisi ExxonMobil ve Chevron, gelecek 5 yılda petrol üretimlerini artıracaklarını duyurdu.

ExxonMobil\'den yapılan açıklamada, ABD\'nin en zengin petrol kaynaklarının bulunduğu Permian havzasında şirketin petrol üretimini 2024\'e kadar yüzde 80 artırarak günlük ortalama 1 milyon varilin üzerine çıkarmayı planladığı belirtildi.

ABD\'nin Teksas ve New Mexico eyaletlerindeki Permian havzasında yaklaşık 10 milyar varil petrol rezervi olduğu ifade edilen açıklamada, şirketin şu an 48 olan havzadaki petrol sondaj kulesi sayısını, yıl sonuna kadar 55\'e yükseltmeyi planladığı kaydedildi.

Açıklamada, küresel piyasada petrol fiyatlarının varil başına 35 dolara kadar gerilemesi durumunda bile ExxonMobil\'inPermian havzasında üretimini yüzde 10 artırabileceği belirtildi.

CHEVRON ÜRETİMİNİ 900 BİN VARİL ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

ABD\'nin bir diğer petrol üreticisi devi Chevron\'dan yapılan açıklamada ise firmanın Permian havzasındaki günlük ortalama petrol üretimini 2020 sonuna kadar 600 bin varil, 2023 sonuna kadar da 900 bin varil artırmayı amaçladığı bildirildi.

Söz konusu havzada Chevron\'un petrol rezervlerini son 2 yılda ikiye katlayarak 7 milyar varile çıkardığına işaret edilen açıklamada, şirketin 2021-2023 yıllarında arama faaliyetleri için ayırdığı sermayeyi de 19 ila 22 milyar dolar olarak belirlediği aktarıldı.

Açıklamada, Brent türü ham petrolün varil fiyatının bu yıl ortalama 60 dolar olması durumunda firmanın 30 milyar dolar nakit elde edeceği kaydedildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya\'nın bu yılın ilk yarısında ham petrol üretimlerini günlük ortalama 1,2 milyon varil düşürme kararının fiyatları yükseltebileceğini belirten uzmanlar, ABD\'nin artan ham petrol üretiminin ise fiyatlardaki yükselişi önleyebileceğini ifade ediyor.

Uzmanlar ayrıca, Amerikalı petrol şirketlerinin OPEC ve Rusya\'nın küresel petrol piyasasındaki payının bir kısmını ele geçireceğini belirtiyor.

(AA/RU/ŞEB)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Einstein'ın Kaleme Aldığı 110 Belge İlk Kez Sergilendi
Einstein'ın Kaleme Aldığı 110 Belge İlk Kez Sergilendi
Nijerya'daki Şiddet Olayları
Nijerya'daki Şiddet Olayları
Doğu Avrupa'da Kadınların Yüzde 70'i Şiddet Ve Tacize Maruz Kalıyor
Doğu Avrupa'da Kadınların Yüzde 70'i Şiddet Ve Tacize Maruz Kalıyor
Avusturya Deaş'a Katılan Vatandaşlarını Geri Almayacak
Avusturya Deaş'a Katılan Vatandaşlarını Geri Almayacak
Dünyada en ucuz ve en pahalı internet hangi ülkede?
Dünyada en ucuz ve en pahalı internet hangi ülkede?
Uluslararası Af Örgütü: Danimarka'daki kadın-erkek eşitliği yaşanan tecavüzleri maskeliyor
Uluslararası Af Örgütü: Danimarka'daki kadın-erkek eşitliği yaşanan tecavüzleri maskeliyor
Afrika güzeli Reis ile bir günlük Luanda turu
Afrika güzeli Reis ile bir günlük Luanda turu
Weber: Açık konuşalım, Türkiye AB üyesi olamaz
Weber: Açık konuşalım, Türkiye AB üyesi olamaz
Dünya'nın hava kalitesi karnesi: Her 10 kişiden 9'u kirli hava soluyor
Dünya'nın hava kalitesi karnesi: Her 10 kişiden 9'u kirli hava soluyor
İngiltere’de binlerce Türk girişimcinin gözü kalıcı oturum davasında
İngiltere’de binlerce Türk girişimcinin gözü kalıcı oturum davasında

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim