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Abd Kongresi\'nden Trump\'a Duvar İnşaası İçin 1,3 Milyar Dolarlık Bütçe

1,3 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇENİN AMERİKAN FEDERAL HÜKÜMETİNİN 2020 MALİ YILI BÜTÇE TASARISINA EKLENDİĞİ BELİRTİLDİ

Abd Kongresi\'nden Trump\'a Duvar İnşaası İçin 1,3 Milyar Dolarlık Bütçe

1,3 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇENİN AMERİKAN FEDERAL HÜKÜMETİNİN 2020 MALİ YILI BÜTÇE TASARISINA EKLENDİĞİ BELİRTİLDİ

17 Aralık 2019 Salı 11:42
Abd Kongresi\'nden Trump\'a Duvar İnşaası İçin 1,3 Milyar Dolarlık Bütçe

1,3 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇENİN AMERİKAN FEDERAL HÜKÜMETİNİN 2020 MALİ YILI BÜTÇE TASARISINA EKLENDİĞİ BELİRTİLDİ

Washington, 17 Aralık 19 (.): ABD Kongresinin, Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına güvenlik gerekçesiyle örmeyi planladığı duvarın inşası için 1,37 milyar dolarlık bir ödenek paketini onayladığı bildirildi.

ABD'de The Hill gazetesinde yer alan habere göre, Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi ile Cumhuriyetçilerin kontrolünde olan Senato arasında sınır güvenliği paketi konusunda anlaşmaya varıldı.

Haberde, sınır güvenliğine ilişkin söz konusu rakamın Amerikan federal hükümetinin 2020 mali yılı bütçe tasarısına eklendiği kaydedildi. 

Senatonun Trump tarafından duvar için istenen 5 milyar dolarlık bir bütçe paketini onaylamasına rağmen Temsilciler Meclisinin bu rakamı kabul etmediği, ancak ABD hükümetinin tekrar kapanmaması için 1,37 milyar dolarlık rakamda anlaşma sağladıkları belirtildi.

TRUMP DUVARDA ISRARCI

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Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemesi ve Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi nedeniyle ABD federal hükümeti 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihlerinde kapanmıştı.

Daha sonra Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçen 3 haftalık harcamalar yasası Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Amerikan federal hükümetinin tarihinde gördüğü en uzun süreli kapanma dönemi sona ermişti.

Demokratların duvarın finanse edilmesi için gerekli bütçeyi çıkartmayacağını açıklamasının ardından Trump, "ulusal acil durum" ilan ederek Başkanlık kararıyla duvarı inşa ettireceğini duyurmuştu.

MEKSİKA SINIRINDAKİ GÖÇMEN KRİZİ

Geçen yıl, Orta Amerika'dan yola çıkan 7 binden fazla kişi Meksika toprakları üzerinden ABD sınırına ulaşmış fakat ABD sınır güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında binlerce çocuğun da olduğu, birçoğunun geri gönderilmek için kötü koşullar altında bekletildiği medyaya yansımıştı.

Trump ise göçmen konvoyundan hiç kimsenin mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmiş, bu süreçte ortaya çıkan insani kriz Demokrat siyasetçiler arasında tepkiye yol açmıştı. 

(AA/TUĞ/GÜL)

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