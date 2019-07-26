Abd, İsrail, Yunanistan Ve Gkry\'den

ABD, İSRAİL, YUNANİSTAN VE GKRY TEMSİLCİLERİ ARASINDA WASHİNGTON'DA YAPILAN 1. EKONOMİK DİYALOG TOPLANTISI'NDA, SÖZ KONUSU ÜLKELER ARASINDA DOĞU AKDENİZ'DEKİ "EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ" KONULARI ELE ALINDI

Washington, 26 Temmuz 19 (.): ABD, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) temsilcileri arasında Washington'da yapılan toplantıda, söz konusu ülkeler arasında Doğu Akdeniz'deki "ekonomik iş birliği" konularının ele alındığı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dört ülke arasındaki 1. Ekonomik Diyalog Toplantısı'nın ardından hazırlanan ortak açıklama paylaşıldı.

Ortak açıklamada, söz konusu ülkelerin diplomatik temsilcilerinin 25 Temmuz'da Washington'da bir araya geldiği ve Doğu Akdeniz'deki ortak iş birliği alanlarını ele aldıkları bildirildi.

Görüşmede, son olarak 20 Mart'ta bu ülkeler arasında yapılan toplantıda alınan kararlara atıf yapıldığı ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun o gün ifade ettiği destek mesajının bir kez daha vurgulandığı kaydedildi.



Açıklamaya göre, dünkü görüşmeye ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Manisha Singh ev sahipliği yaptı ve diğer ülkelerin Washington'da görev yapan üst düzey diplomatik temsilcileri katıldı.20 Mart'ta Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ev sahipliğinde yapılan toplantıya Pompeo’nun yanı sıra (o günkü) Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve GKRY lideri Nikos Anastasiadis katılmıştı.Görüşme sonrasında yapılan ortak açıklamada, Doğu Akdeniz'deki ortak ekonomik çıkarlara ve muhtemel "tehditlere" karşı birlikte hareket etme konusundaki mutabakata vurgu yapılmıştı.(AA/GÜL)