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Abd, İran Destekli Asaib Ehlil Hak Örgütünü Terör Listesine Aldı

ÖRGÜT LİDERLERİ KAYS VE LAİT HAZALİ KARDEŞLERİN DE

Abd, İran Destekli Asaib Ehlil Hak Örgütünü Terör Listesine Aldı

ÖRGÜT LİDERLERİ KAYS VE LAİT HAZALİ KARDEŞLERİN DE

04 Ocak 2020 Cumartesi 08:37
Abd, İran Destekli Asaib Ehlil Hak Örgütünü Terör Listesine Aldı

ÖRGÜT LİDERLERİ KAYS VE LAİT HAZALİ KARDEŞLERİN DE "ÖZEL TANIMLANMIŞ GLOBAL TERÖRİSTLER" LİSTESİNE EKLENDİĞİ BELİRTİLDİ - ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO:  "TAHRAN'DAKİ USTALARI ADINA HAREKET EDEN BU GRUP, İRAN REJİMİNİN IRAK'IN EGEMENLİĞİNİ ZAYIFLATMA ÇABALARINI İLERLETMEK İÇİN ŞİDDET VE TERÖR KULLANIYOR"
Washington, 4 Ocak 20 (.): ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a yakın Haşdi Şabi çatısı altındaki Asaib Ehlil Hak (AAH) örgütünü "Yabancı Terör Örgütleri" listesine aldıklarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, örgüt liderleri Kays ve Lait Hazali kardeşlerin de "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler" (SDGT) listesine eklendiği belirtildi.
Kararın, Asaib Ehlil Hak örgütünün terör saldırıları düzenlemesine yönelik tedbir amacı taşıdığı belirtilen açıklamada, örgüte ve örgütle finansal ve fiziki iş birliği yapan tüm kurum ile bireylere de yaptırım uygulanacağı vurgulandı. 
Öte yandan açıklamada, Asaib Ehlil Hak örgütünün kurulduğu 2006'dan bu yana Amerikan üslerine roket saldırıları, Kerbela bölgesindeki 5 Amerikan askerinin öldürülmesi ve İngiliz helikopterinin düşürülmesi gibi olaylarında içinde olduğu ABD ile Koalisyon güçlerine karşı yapılan 6 bin saldırıyı üstlendiği ifade edildi.

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"BU GRUP, ŞİDDET VE TERÖR KULLANIYOR"
Bununla beraber söz konusu grubun, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü tarafından eğitildiği ve finanse edildiği belirtilen açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun konuya ilişkin açıklamasına da yer verildi. 
 Pompeo, söz konusu örgüt ve liderlerinin İran'ın vekili olarak hareket ettiğini belirterek, "Tahran'daki ustaları adına hareket eden bu grup, İran rejiminin Irak'ın egemenliğini zayıflatma çabalarını ilerletmek için şiddet ve terör kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu. 
(AA/TUĞ/HA)
 

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