banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1125
ALTIN
456.656
DOLAR
7.2906
STERLİN
9.5600
EURO
8.6344
Maaş ödemek başarıysa eğer...
Maaş ödemek başarıysa eğer...
Gönülleri okşayan sağlık skandalı
Gönülleri okşayan sağlık skandalı
Utanmak yetmez Ali Pilli, istifa et
Utanmak yetmez Ali Pilli, istifa...
Ankara’nın planı ne?
Ankara’nın planı ne?
banner355

Abd, İran\'a Yaptırımlarını Geri Getirebilecek Mekanizmayı Kullanacakları Konusunda Bmgk\'yi Bilgilendirecek

Washington, 20 Ağustos 20 : ABD Başkanı Donald Trump, İran\'a yönelik yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı (snapback) kullanacağı konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bilgilendirilmesi için talimat verdiğini açıkladı. 

20 Ağustos 2020 Perşembe 09:35
Abd, İran\'a Yaptırımlarını Geri Getirebilecek Mekanizmayı Kullanacakları Konusunda Bmgk\'yi Bilgilendirecek
banner337
banner351

Washington, 20 Ağustos 20 : ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı (snapback) kullanacağı konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bilgilendirilmesi için talimat verdiğini açıkladı. 
Trump, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında, ABD yönetiminin BMGK'nin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan snapback mekanizmasını hayata geçirmesine ilişkin açıklamada bulundu. 
İran'a yönelik sert adımlar attıklarını vurgulayan Trump, "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya BMGK'yi, konseyin daha önce askıya aldığı İran yaptırımlarını yeniden getireceği konusunda bilgilendirmesini istedim. Bu snapback ve çok yaygın bir şey değil." ifadesini kullandı. 
ABD'nin iki yıl önce İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini hatırlatan Trump, "Bu anlaşma Barack Obama-Joe Biden yönetiminin dış politika başarısızlığının bir ürünüydü." değerlendirmesinde bulundu. 
Trump, İran'ın El-Kaide de dahil birçok terör örgütüne fon sağladığını savunarak, bu nükleer anlaşmadan çekilmekle ABD'den İran'a milyonlarca dolar para akışının kesildiğini belirtti. 
İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında varılan anlaşmaya işaret eden Trump, "Şimdi başka ülkeler de gelip anlaşmalar yapmak istiyor. Birden Orta Doğu'nun barışa kavuştuğunu göreceksiniz. Bunu, saçma İran nükleer anlaşması ile yapamazdınız." diye konuştu. 

banner341
ABD'nin İran nükleer programının devam etmesine izin veremeyeceğini ifade eden Trump, "ABD'nin İran'ın nükleer silah üretmesini önleyecek BM yaptırımlarını geri getirme hakkı her zaman olmuştur." dedi. 
SNAPBACK MEKANİZMASI
BMGK'nin İran'a 13 yıldır uyguladığı ve 18 Ekim'de sona erecek silah ambargosunu yenileme çabaları başarısızlıkla sonuçlanan ABD, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek, Konseyin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan yasal mekanizmayı hayata geçireceğini açıklamıştı.
Anlaşmanın taraflarından Rusya ve Çin ise ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan 2018'de çekildiğini ve anlaşmaya taraf olmayan bir ülkenin yaptırımların yeniden devreye sokulmasına olanak veren yasal mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini belirtiyor.
ABD tarafından BMGK'ye sunulan ve cuma günü oylanan İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasını öngören tasarı kabul edilmemişti. Tasarıya, BMGK üyesi 15 ülkeden yalnızca ABD ile Dominik Cumhuriyeti kabul oyu vermişti.

(AA/ÖZ/ÖK)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demokrat Partinin Sanal Kurultayında Obama, Trump'a Yüklendi
Demokrat Partinin Sanal Kurultayında Obama, Trump'a Yüklendi
Bm:
Bm: "libya Açıklarında Tekne Kazasında 5'i Çocuk En Az 45 Düzensiz Göçmen Öldü"
Trump:
Trump: "bae, F-35 Satın Almak İstiyor"
Ukrayna'nın Doğusundaki 4 Bölgeden Daha Silahlı Güçlerin Geri Çekilmesinde Uzlaşıldı
Ukrayna'nın Doğusundaki 4 Bölgeden Daha Silahlı Güçlerin Geri Çekilmesinde Uzlaşıldı
Nijerya'da Silahlı Saldırı: 11 Ölü
Nijerya'da Silahlı Saldırı: 11 Ölü
Almanya'da şiddet uygulayan 3 polis görevden uzaklaştırıldı
Almanya'da şiddet uygulayan 3 polis görevden uzaklaştırıldı
Trump: Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var
Trump: Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var
İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
ABD'de tutuklu Müslüman göçmenlere domuz eti zorlaması
ABD'de tutuklu Müslüman göçmenlere domuz eti zorlaması
BMGK'dan Mali'deki darbeye kınama
BMGK'dan Mali'deki darbeye kınama

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim