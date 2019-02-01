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Abd, Inf Anlaşması\'ndan Çekiliyor

ABD, 1987 TARİHLİ ORTA MENZİLLİ NÜKLEER KUVVETLER ANLAŞMASI\'NA (INF) UYULMASI KONUSUNDA RUSYA\'YA VERDİĞİ ÜLTİMATOMUN SÜRESİNİN DOLMASININ ARDINDAN, ANLAŞMADAN ÇEKİLME SÜRECİNİ BAŞLATACAĞINI DUYURDU - DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO, ABD\'NİN 6 AY İÇİNDE ANLAŞMADAN DOĞAN TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ SONLANDIRMIŞ OLACAĞINI BELİRTTİ

Abd, Inf Anlaşması\'ndan Çekiliyor

ABD, 1987 TARİHLİ ORTA MENZİLLİ NÜKLEER KUVVETLER ANLAŞMASI\'NA (INF) UYULMASI KONUSUNDA RUSYA\'YA VERDİĞİ ÜLTİMATOMUN SÜRESİNİN DOLMASININ ARDINDAN, ANLAŞMADAN ÇEKİLME SÜRECİNİ BAŞLATACAĞINI DUYURDU - DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO, ABD\'NİN 6 AY İÇİNDE ANLAŞMADAN DOĞAN TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ SONLANDIRMIŞ OLACAĞINI BELİRTTİ

01 Şubat 2019 Cuma 16:26
Abd, Inf Anlaşması\'ndan Çekiliyor

ABD, 1987 TARİHLİ ORTA MENZİLLİ NÜKLEER KUVVETLER ANLAŞMASI\'NA (INF) UYULMASI KONUSUNDA RUSYA\'YA VERDİĞİ ÜLTİMATOMUN SÜRESİNİN DOLMASININ ARDINDAN, ANLAŞMADAN ÇEKİLME SÜRECİNİ BAŞLATACAĞINI DUYURDU - DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO, ABD\'NİN 6 AY İÇİNDE ANLAŞMADAN DOĞAN TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ SONLANDIRMIŞ OLACAĞINI BELİRTTİ

Ankara, 1 Şubat 19 (.): ABD, Soğuk Savaş\'tan bu yana nükleer silahların denetiminin temelini oluşturan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması\'ndan (INF) çekildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington\'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin, Sovyetler Birliği ile 1987 yılında imzaladığı, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF\'den tek taraflı olarak çekileceğini duyurdu. 

Pompeo, Rusya\'ya anlaşmaya yönelik ihlallerine son vermesi konusunda 1 Şubat\'a kadar verdiği sürenin dolması nedeniyle yarından itibaren anlaşmanın 15. maddesinde öngörülen çekilme sürecini başlatacağını bildirdi.

Mike Pompeo, ABD\'nin 6 ay içinde anlaşmadan doğan yükümlülüklerini sonlandırmış olacağını kaydetti. 

İki ülke son dönemde, Avrupa güvenliği açısından hayati derecede önemli olduğu ifade edilen ve 1987\'de ABD ile Rusya arasında imzalanan anlaşmaya uyulmadığı konusunda birbirine karşılıklı suçlamalar yöneltiyordu.

Pompeo, Aralık 2018\'de Brüksel\'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, Rusya\'ya INF Anlaşması\'na uyması için, 60 günlük süre verdiklerini açıklamıştı. ABD yönetiminin Moskova\'ya verdiği süre bugün itibarıyla doluyordu.

Anlaşmanın iptali halinde silahlanma yarışının hızlanacağı ve bu yarışın Avrupa güvenliğini tehdit edeceği belirtiliyor.

ABD, teknik olarak 6 aylık sürenin sonunda anlaşmadan tamamen ayrılmış olacak.

INF ANLAŞMASI

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği Lideri Mihail Gorbaçov tarafından, 1987 yılında imzalanan anlaşma, karadan havaya atılabilen ve 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında, 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edilmişti.

Anlaşma sayesinde nükleer başlıklı füzeler, 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarında konuşlandırılamıyor.

(AA/HÖ)


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