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Abd İle Venezuela Kurucu Meclisi Başkanı Arasında Gizli Görüşme

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP YÖNETİMİYLE YAKIN TEMAS HALİNDEKİ BİRİNİN, VENEZUELA\'DA DEVLET BAŞKANI NICOLAS MADURO\'DAN SONRA EN GÜÇLÜ KİŞİ OLARAK GÖRÜLEN KURUCU MECLİS BAŞKANI DIOSDADO CABELLO İLE GEÇEN AY CARACAS\'TA BİR ARAYA GELDİĞİ KAYDEDİLDİ

Abd İle Venezuela Kurucu Meclisi Başkanı Arasında Gizli Görüşme

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP YÖNETİMİYLE YAKIN TEMAS HALİNDEKİ BİRİNİN, VENEZUELA\'DA DEVLET BAŞKANI NICOLAS MADURO\'DAN SONRA EN GÜÇLÜ KİŞİ OLARAK GÖRÜLEN KURUCU MECLİS BAŞKANI DIOSDADO CABELLO İLE GEÇEN AY CARACAS\'TA BİR ARAYA GELDİĞİ KAYDEDİLDİ

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:10
Abd İle Venezuela Kurucu Meclisi Başkanı Arasında Gizli Görüşme

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP YÖNETİMİYLE YAKIN TEMAS HALİNDEKİ BİRİNİN, VENEZUELA'DA DEVLET BAŞKANI NICOLAS MADURO'DAN SONRA EN GÜÇLÜ KİŞİ OLARAK GÖRÜLEN KURUCU MECLİS BAŞKANI DIOSDADO CABELLO İLE GEÇEN AY CARACAS'TA BİR ARAYA GELDİĞİ KAYDEDİLDİ

Bogota, 19 Ağustos 19 (.): ABD Başkanı Donald Trump yönetimine yakın bir kişinin, Venezuela Kurucu Meclisi (ANC) Başkanı Diosdado Cabello ile gizlice görüştüğü bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, Associated Press (AP) ajansına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle yakın temas halindeki birinin geçen ay Caracas'ta Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan sonra en güçlü kişi olarak görülen ANC Başkanı Cabello ile bir araya geldiğini söyledi.

Görüşmenin Maduro'nun onayıyla yapılıp yapılmadığı bilinmezken, yetkili, Washington yönetiminin, hiçbir koşulda Cabello'ya destek verme veya Maduro'nun yerine geçmesinin önünü açma arayışında olmadığını kaydetti.

Cabello ile yapılan görüşmenin amacının Maduro yönetimi üzerinde baskıyı artırmak olduğu vurgulandı.

Diosdado Cabello konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Venezuela'da sosyalist partinin önde gelen simalarından 56 yaşındaki Cabello'nun hükümet ve güvenlik güçleri üzerinde etkisi olduğu ifade ediliyor. Cabello, öte yandan, ABD'li yetkililer tarafından yolsuzluk, uyuşturucu ticareti ve ABD'li bir senatöre ölüm tehditlerinde bulunmakla suçlanıyordu.

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VENEZUELA'DAKİ GELİŞMELER

Geçen yıldan bu yana ağır ekonomik krizin yanı sıra siyasi çalkantıların yaşandığı Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Venezuelalı hükümet ve muhalefet temsilcileri arasında Norveç'in ara buluculuğunda yürütülen görüşmeler ise bu ay Maduro yönetimi tarafından askıya alındı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), son yıllarda ekonomik ve siyasi buhranın yaşandığı Venezuela'da ülkesini terk edenlerin sayısının 4 milyona çıktığını açıklamıştı.

(AA/AK/GÜL)

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