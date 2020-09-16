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Abd Hava Kuvvetlerinden Yeni Nesil Uçak Hamlesi

ABD HAVA KUVVETLERİ SATIN ALMADAN SORUMLU GENEL SEKRETER YARDIMCISI WİLL ROPER:

16 Eylül 2020 Çarşamba 09:42
Abd Hava Kuvvetlerinden Yeni Nesil Uçak Hamlesi
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ABD HAVA KUVVETLERİ SATIN ALMADAN SORUMLU GENEL SEKRETER YARDIMCISI WİLL ROPER: "TAM KAPASİTELİ TEST ARACIMIZ FİZİKSEL DÜNYADA UÇUŞUNU YAPTI. BUNU YAPARKEN DE BİRÇOK REKORU KIRDI"
Washıngton, 16 Eylül 20 : ABD Hava Kuvvetlerinin, "Gelecek Nesil Hava Üstünlüğü Programı" kapsamında daha önce kamuoyuna açıklanmamış bir hava aracını tasarlayıp tam uçuş kapasitesi ile uçurduğu öğrenildi. 
ABD Hava Kuvvetleri Satın Almadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Will Roper, Hava Kuvvetleri Derneği Hava, Uzay ve Siber Konferansında yaptığı konuşmada, "Tam kapasiteli test aracımız fiziksel dünyada uçuşunu yaptı. Bunu yaparken de birçok rekoru kırdı." dedi. 
Dijital dünyanın insanlığın geleceği olduğunu ifade eden Roper, fiziki dünyayı da hesaba katacak tasarımlara dikkat ettiklerini vurguladı. 

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Gelecek Nesil Hava Üstünlüğü Programı kapsamında çalışmalar yaptığı bilinen ABD'nin, son derece gizli yürütülen programın hangi aşamada olduğu, kaç prototip uçak ürettiği veya bahsedilen uçağı ne zaman kamuoyuna açıklayacağı konusunda açıklama yapılmadı.
ABD basınından yer alan haberlere göre, uçağın envantere alınması durumunda ABD'nin operasyonel F-35 uçaklarına ve test aşamasında olan F-15EX tipi savaş uçaklarına rakip olacağı, özellikle de savunma sanayinde ortalığı karıştıracağı düşünülüyor.
ABD'nin bu uçağı Elon Musk'ın SpaceX şirketine ihale edebileceği de ortaya atılan iddialar arasında.   

(AA/AK/ÖK)
 

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