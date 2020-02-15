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Abd Hava Kuvvetlerinden Başörtüsü Ve Sakalın Önünü Açan Düzenleme...

YENİ KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİNE GÖRE MÜSLÜMANLAR VE SİHLER, DİNİ VECİBELERİ GEREĞİ SAKAL UZATMAK YA DA BAŞÖRTÜSÜ TAKMAK İÇİN HAVA KUVVETLERİNDEN İZİN TALEP EDEBİLECEK 

Abd Hava Kuvvetlerinden Başörtüsü Ve Sakalın Önünü Açan Düzenleme...

YENİ KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİNE GÖRE MÜSLÜMANLAR VE SİHLER, DİNİ VECİBELERİ GEREĞİ SAKAL UZATMAK YA DA BAŞÖRTÜSÜ TAKMAK İÇİN HAVA KUVVETLERİNDEN İZİN TALEP EDEBİLECEK 

15 Şubat 2020 Cumartesi 08:11
Abd Hava Kuvvetlerinden Başörtüsü Ve Sakalın Önünü Açan Düzenleme...

YENİ KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİNE GÖRE MÜSLÜMANLAR VE SİHLER, DİNİ VECİBELERİ GEREĞİ SAKAL UZATMAK YA DA BAŞÖRTÜSÜ TAKMAK İÇİN HAVA KUVVETLERİNDEN İZİN TALEP EDEBİLECEK 
YÖNETMELİKTE HAVA KUVVETLERİNİN "DÜZGÜN, GÖSTERİŞSİZ" OLMASI KAYDIYLA BU TÜR BİR TALEPTE BULUNAN PERSONELE İZİN VERMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR
Washington, 15 Şubat 20 (.): ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, sakal bırakmanın ve başörtüsü takmanın önünü açan yeni kılık ve kıyafet yönetmeliğini yayımladı. 
ABD ordusunda Müslümanların ve Sihlerin uzun süredir dini kılık kıyafet ile ilgili talepleri karşılık buldu. 
Hava Kuvvetleri, Komutanlık bünyesinde inanç çeşitliliği ve özgürlüğü ilkelerine uyum kapsamında kılık kıyafet yönetmeliğini güncelledi.
Buna göre, Müslümanlar ve Sihler, dini vecibeleri gereği sakal uzatmak ya da başörtüsü takmak için Hava Kuvvetlerinden izin talep edebilecek.
Yönetmelikte, Hava Kuvvetlerinin "düzgün, gösterişsiz" olması kaydıyla bu tür bir talepte bulunan personele izin vermesi öngörülüyor.
Buna göre, ülke içindeki birliklerde görevli personelin bu yöndeki başvuruları 30 gün, diğer bölgelerdeki personelin başvurularının ise 60 gün içinde incelenip nihai karara bağlanması gerekiyor.

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ABD’de daha önce de türban, başörtüsü ve sakal için başvurular yapılıyordu ancak bunlar bireysel olarak incelenip bir yönetmelik veya standarda bağlı olmadan değerlendiriliyordu.
Bu yönetmelikle bu sürecin çerçevesi ve takvimi bir standarda bağlanmış oldu.
2018’de şu anda yüzbaşı olarak ABD Hava Kuvvetlerinde görev yapan Müslüman Maysa Ouza’ya görev sırasında başörtüsü izni verilmişti.
Aynı zamanda, şu anda astsubay üstçavuş olarak görev yapan Abdul Rahman Gaitan’a da Hava Kuvvetleri 2018’de sakal bırakması için izin vermişti.
Haziran ayında erbaş Harpreetinder Singh Bajwa, türban takmasına izin verilen ilk Sih olmuştu.
ABD ordusunun diğer kuvvet komutanlıklarında ise dini vecibelerden kaynaklı kılık kıyafet taleplerine izin verilmiyor. 
(AA/TUĞ/SEL)
 

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