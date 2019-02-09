"abd Gözlerini Venezuela Halkının Zenginliklerine Dikmiş Durumda"

VENEZUELA DEVLET BAŞKANI NİCOLAS MADURO: "EĞER VENEZUELA\'YA YARDIM ETMEK İSTİYORSANIZ, ÜZERİNE ÇÖKTÜĞÜNÜZ VE ERİŞİMİNE ENGELLEDİĞİNİZ VENEZUELA\'NIN PARASINI SERBEST BIRAKIN"

"VENEZUELA\'DA İNSANİ YARDIMA İHTİYAÇ DUYULAN, DİKTATÖRLÜK OLAN VE ABD\'NİN İHTİYAÇ SAHİBİ BİR HALKA YARDIM ETTİĞİ BİR GÖRÜNTÜ ÇİZMEK İSTİYORLAR. EĞER VENEZUELA\'YA YARDIM ETMEK İSTESELERDİ, BİZİM 10 MİLYAR DOLARIMIZI ÇALDIKLARI EKONOMİK YAPTIRIMLARIN TAMAMINI KALDIRMALARI GEREKİRDİ"

Buenos Aires, 9 Şubat 19 : Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, insani yardımı kabul etmediğinin altını çizerek, "Eğer Venezuela\'ya yardım etmek istiyorsanız, üzerine çöktüğünüz ve erişimine engellediğiniz Venezuela\'nın parasını serbest bırakın." dedi.

Maduro, başkent Caracas\'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores\'te düzenlenen basın toplantısında, ülkesindeki siyasi krize, ABD ve bölge ülkelerinin askeri tehditlerine, insani kriz iddialarına ve ekonomik yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maduro, Venezuelaya gönderilmek istenen insani yardıma ilişkin, "Eğer Venezuela\'ya yardım etmek istiyorsanız, üzerine çöktüğünüz ve erişimine engellediğiniz Venezuela’nın parasını serbest bırakın. Bu ölümcül bir oyun… önce boynunuzu sıkıyorlar sonra dilenmenizi bekliyorlar. Önce paranızı çalıyorlar sonra size tuvalet kağıdı veriyorlar. Tıpkı (ABD Başkanı) Donald Trump\'ın Porto Riko halkına fırlattığı gibi." diye konuştu.

Venezuela\'da insani yardıma ihtiyaç olmadığını vurgulayan Maduro, "Bütün bu insani yardımlarınızı alın ve oldukça ihtiyaç sahibi, yüzde 70\'i fakirlik seviyesinde olan (Kolombiya kenti) Cucuta halkına dağıtın. Niye Cucuta halkına insani yardım, ücretsiz eğitim ve sağlık hizmetleri vermiyorlar?" şeklinde konuştu.

"YAPTIRIMLARI DURDURUN VE VENEZUELA\'YI RAHAT BIRAKIN"

ABD\'nin gönderdiği insani yardımları niçin kabul etmediğine ilişkin Maduro, "Venezuela’da insani yardıma ihtiyaç duyulan, diktatörlük olan ve ABD\'nin ihtiyaç sahibi bir halka yardım ettiği bir görüntü çizmek istiyorlar. Eğer Venezuela\'ya yardım etmek isteselerdi, bizim 10 milyar dolarımızı çaldıkları ekonomik yaptırımların tamamını kaldırmaları gerekirdi. Eğer rakamlardan konuşulacaksa, 10 milyar dolarla 20 milyon doları (gönderilmek istenen insani yardımın para karşılığı) karşılaştırmak gerekir." dedi.

Maduro, insani yardımın muhtevasına ilişkin şu şekilde devam etti:

"Dünya medyası ‘Maduro yardımı, hediyeyi reddediyor" şeklinde bir tablo çiziyor. Ancak bu hileli bir pakettir. Dışardan bakınca gayet güzel görünüyor \'insani yardım\' ancak içinde zehir getiriyor ve işlenen en büyük suçun üzerini örtüyor. ABD hükümetinin ekonomik yaptırımlar ve engellemeler üzerinden Venezuela\'nın kaynaklarını çaldığı gerçeğini örtüyor. Yaptırımları durdurun ve Venezuela\'yı rahat bırakın. Bizim çağrımız budur. Kimsenin bize bir şey hediye ettiği yok, bizi soyuyorlar. Bu bizim zenginliğimizin çalınmasıdır."

"ABD İMPARATORLUĞUNUN SONU GELMELİDİR"

ABD\'nin Orta Doğu\'daki müdahelelerine değinen Maduro, "ABD Irak’a savaş açmasaydı veya insani yardım götürseydi, bugün ırak halkı daha iyi şartlarda yaşardı. Bu savaş arkasında 1 milyon ölü bıraktı. Bunun hesabını kim veriyor? ABD, Libya\'yı yıkmak için savaşa girmeseydi bugün Libya daha güvenli bir yer olurdu. Libya halkını kurtardılar mı? Afganistan 20 yıldır ABD müdahalesi altında. Ne durumda şimdi? Afganistan, Irak, Libya, Suriye halkına bomba şeklinde kaç tane hediye gönderdiler? Bu yeryüzünden silinmesi gereken bir imparatorluğun gerçek yüzüdür. ABD imparatorluğunun sonu gelmelidir." şeklinde konuştu.

"BU YILIN İLK ÇEYREĞİNDE ALTIN ÜRETİMİNİ ÜÇ KATINA ÇIKARACAĞIZ"

Altın ve petrol üretimine değinen Maduro, "Altın konusuna gelince, bu yılın ilk çeyreğinde altın üretimini üç katına çıkaracağız. Venezuela da diğer altın üreten ülkelerle aynı haklara sahiptir. Biz zorluklarla karşılaşma konusunda oldukça iyiyiz. Bütün saldırılara rağmen petrol endüstrimiz gelişecektir. Venezuela’nın ürettiği petrol için bu yıl uluslararası petrol pazarına 1 milyon varil daha fazla üretme hedefine ulaşacağız." şeklinde konuştu.

"BEN ABD\'NİN OKULLARINDA EĞİTİM ALMADIM"

Maduro, Chavezci mahallelerin hükümet karşıtı protestolara katılmasına ilişkin, binlerce kişinin katılımıyla yaptıkları gösterilere örnek vererek, "Umarım, siz de bu gösterileri bir gün görüp yayımlarsınız. Çünkü ABD\'li medya kurumları yalnızca muhalefet için üzerinde oynanmış fotoğrafları görüyor. Biz sizin için görünmeziz. Onların söylemek istedikleri, \'Chavezci halk sokaklarda, silahlı kuvvetleri ayaklandı, Maduro düştü\'. Burada bir halk var, biz 25 seçimden 23\'ünü kazanmışısız." şeklinde konuştu.

Halkın içinden biri olduğunu belirten Maduro, "Ben oligarşinin salonlarından gelmiyorum, ben ABD\'nin okullarında eğitim almadım. Benim okulum Caracas metrosunun atölyeleriydi, Caracas\'ın mahalleleriydi. Ben bu mahalleleri tanıyorum çünkü ben oralarda yaşadım, oralardan geliyorum." şeklinde aktardı.

Maduro, Kolombiya\'dan gelebilecek ABD destekli askeri müdahale hakkında şunları kaydetti:

"Biz provokasyonlara kanmayacağız ve maceraların peşine düşmeyeceğiz. Biz bir barış ülkesiyiz. ABD, Kolombiya’ya 1 milyon asker gönderebilir ancak o zaman Kolombiya\'nın kadınları ve kız çocuklarını ABD\'li askerlerin tecavüzünden korumak gerekir. Kolombiya’ya 2 milyon asker 2 milyon tank getirebilirler, umarım orada da kalırlar. Bu bizim problemimiz değil. 10-15 Şubat\'ta ordumuz füze sistemlerini, hava ve kara koruma sistemlerini kuracaklar ve tatbikat yapacaklar. Biz başka ülkeleri işgal etmek için tatbikat yapmıyoruz. Biz ordumuz, ülkemizi korusun diye tatbikat yapıyoruz."

(AA/ÖZ/HÖ)