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Abd Dışişleri Bakanı Pompeo\'dan Venezuela\'ya Gözaltındaki Citgo Yöneticilerinin Salıverilmesi Çağrısı

Bogota, 2 Eylül 20 (.): ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela\'ya 2017\'de gözaltına alınan petrol şirketi Citgo\'nun yöneticilerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

02 Eylül 2020 Çarşamba 18:11
Abd Dışişleri Bakanı Pompeo\'dan Venezuela\'ya Gözaltındaki Citgo Yöneticilerinin Salıverilmesi Çağrısı
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Bogota, 2 Eylül 20 (.): ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'ya 2017'de gözaltına alınan petrol şirketi Citgo'nun yöneticilerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Dışişleri Bakanı Pompeo, yayımladığı açıklamada, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'nın ABD'deki iştiraki Citgo'nun yöneticilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürerken hapishanede tutulmasının hayati tehlike oluşturduğunu belirtti.
Başkent Caracas'a 2017'de çağrılarak gözaltına alınan Tomeu Vadell, Jose Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cardenas ve Jose Pereira'nın 1000 günü aşkın süredir gözaltında tutulduğunu anımsatan Pompeo, "Her ne kadar ikisi ev hapsine alınmış ve yargı süreci başlatılmış olsa da dört kişi halen Kovid-19'un yayıldığı ve hayati tehlikenin olduğu hapishanelerde tutulmaya devam ediyor. (Devlet Başkanı) Maduro'nun siyaseti bir tarafa bırakıp ailelerin kavuşmasına izin verme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

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Pompeo'nun çağrısı Venezuela hükümetinin dün 110 siyasi tutukluyu affederek salıvermesinin ardından geldi.  
Venezuela'da 2017'de 5'i Amerikan vatandaşı, 1'i ABD'de kalıcı oturum iznine sahip 6 yönetici, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
(AA/TUĞ/ŞEB)

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