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Abd Dışişleri Bakanı Pompeo\'dan İndo-pasifik Ülkelerine "çin Tehdidine" Karşı Birlik Çağrısı

Tokyo, 6 Ekim 20 : ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’in

06 Ekim 2020 Salı 17:50
Abd Dışişleri Bakanı Pompeo\'dan İndo-pasifik Ülkelerine
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Tokyo, 6 Ekim 20 : ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’in "tehditkar askeri faaliyetlerine" karşı İndo-Pasifik bölgesi ülkelerine birlik çağrısı yaparak, "Dünya uzun zamandır Çin tehdidi altında. Şimdi bu konuyu ciddi bir şekilde ele almak zorundayız. Zayıflık gösterirseniz, karşılığını alırsınız." dedi.

Pompeo, Çin’e karşı geliştirilen ve ABD, Hindistan, Japonya ve Avustralya’nın yer aldığı Quad ittifakının Tokyo'da düzenlediği toplantı öncesinde kamu yayıncısı NHK’ya değerlendirmelerde bulundu.

Çin’in "tehditkar askeri faaliyetlerine" karşı İndo-Pasifik bölgesi ülkelerinin bir araya gelmesinin önemine dikkati çeken Pompeo, dünyanın uzun süredir Çin tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

Hukukun üstünlüğüyle korunan bir "Serbest ve Açık İndo-Pasifik" hedeflediklerini belirten Pompeo, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde Çin’in askeri gücüyle gösteriş yaptığını iddia ederek, "Dünya uzun zamandır Çin tehdidi altında. Şimdi bu konuyu ciddi bir şekilde ele almak zorundayız." dedi.

Pompeo, sadece Quad grubu ülkeleri değil, aynı değerleri paylaşan tüm Güney Doğu Asya'nın, Çin’e karşı çıkması gerektiğini savunarak, "Zayıflık gösterirseniz, karşılığını alırsınız. Tavizler, göz korkutan ve askeri yollara başvurarak problemlere çözüm arayan ülkelerin çıkarına olur. Tayvan'da ne olduğunu görüyoruz. Bu ABD ve Çin arasında değil, özgürlük ve zalimlik arasında." ifadelerini kullandı.

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AYNI DÜŞÜNCEYE SAHİP ÜLKELER

Öte yandan Japonya Başbakanı Suga Yoşihide tarafından kabul edilen Pompeo, ikili ve bölgesel konular üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump’a acil şifalar dileyen Suga, "Serbest ve Açık İndo-Pasifik" inisiyatifinin sürdürüleceğini söyledi.

Japonya-ABD ittifakının daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirten Suga, iki ülkenin demokrasi gibi evrensel değerleri savunan "aynı düşünceye sahip ülkeler" olduğunu ifade etti.

Bölgedeki Kuzey Kore sorununu da ele alındığı görüşmede Suga, ülkesinin Kuzey Kore ile arasındaki "alıkonulmuşlar sorununun" çözümünde ABD’den tam destek beklediğini belirtti.

Pompeo da sorunun çözümünde ABD’nin desteğini sürdüreceğini kaydederek, 2021’e ertelenen Tokyo Olimpiyatları hazırlık çalışmalarında Japonya’ya başarılar diledi.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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