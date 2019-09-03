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Abd Dışişleri Bakanı Pompeo Brüksel\'de

Brüksel, 3 Eylül 19 (.): ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Belçika\'nın başkenti Brüksel\'e düzenlediği iki günlük ziyaret kapsamında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg\'le bir araya geldi. 

Abd Dışişleri Bakanı Pompeo Brüksel\'de

Brüksel, 3 Eylül 19 (.): ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Belçika\'nın başkenti Brüksel\'e düzenlediği iki günlük ziyaret kapsamında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg\'le bir araya geldi. 

03 Eylül 2019 Salı 09:19
Abd Dışişleri Bakanı Pompeo Brüksel\'de

Brüksel, 3 Eylül 19 (.): ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Belçika'nın başkenti Brüksel'e düzenlediği iki günlük ziyaret kapsamında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir araya geldi. 
NATO yetkilisinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Stoltenberg ve Pompeo, külfet paylaşımı ve Afganistan'daki barış girişimlerini görüştü. 
Stoltenberg ve Pompeo'nun yakın zamanda düzenlenecek toplantılara ilişkin görüş alışverişinde de bulunduğunu aktaran NATO yetkilisi, bu çerçevede, aralık ayında düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'nın da gündeme geldiğini kaydetti.
Diğer taraftan Stoltenberg, Twitter'dan görüşmeye ilişkin paylaştığı mesajında, "Dışişleri Bakanı Pompeo ile mevcut güvenlik konuları üzerinde verimli bir görüşme yaptık. NATO, Afganistan'daki barış girişimlerini güçlü bir şekilde destekliyor. Yakın zamanda gerçekleşen korkunç saldırıları kınıyorum. NATO, Afgan güçlerini destekleme konusundaki kararlılığını sürdürüyor." ifadelerini kullandı. 

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 YENİ AB YÖNETİMİYLE GÖRÜŞÜYOR
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ziyaret kapsamında Avrupa Birliği (AB) kurumlarına yeni seçilen liderlerle de bir araya geliyor. 
Mevcut AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in 1 Kasım'da yerini alacak Ursula von der Leyen'le dün akşam görüşen Pompeo'nun bugün, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, AB Konseyi Başkanlığına seçilen Charles Michel ve AB Yüksek Temsilciğine seçilen Josep Borrell ile görüşme yapması bekleniyor.
(AA/RÇ/ÖK)
 

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