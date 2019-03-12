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Abd\'den Venezuela\'daki Diplomatik Personelini Geri Çekme Kararı

ABD YÖNETİMİ, VENEZUELA\'DAKİ BÜYÜKELÇİLİĞİNDE BULUNAN TÜM GÖREVLİ PERSONELİNİ BU HAFTA GERİ ÇEKECEĞİNİ AÇIKLADI

Abd\'den Venezuela\'daki Diplomatik Personelini Geri Çekme Kararı

ABD YÖNETİMİ, VENEZUELA\'DAKİ BÜYÜKELÇİLİĞİNDE BULUNAN TÜM GÖREVLİ PERSONELİNİ BU HAFTA GERİ ÇEKECEĞİNİ AÇIKLADI

12 Mart 2019 Salı 07:17
Abd\'den Venezuela\'daki Diplomatik Personelini Geri Çekme Kararı

ABD YÖNETİMİ, VENEZUELA'DAKİ BÜYÜKELÇİLİĞİNDE BULUNAN TÜM GÖREVLİ PERSONELİNİ BU HAFTA GERİ ÇEKECEĞİNİ AÇIKLADI

 ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO: "BU KARAR, VENEZUELA'DAKİ KÖTÜLEŞEN DURUMU VE ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDEKİ DİPLOMATİK PERSONELİN VARLIĞININ ABD POLİTİKASINDA BİR KISITLAMAYA DÖNÜŞTÜĞÜ SONUCUNU YANSITIYOR"

Washington, 13 Mart 19 : ABD yönetimi, Venezuela'daki ABD Büyükelçiliğinde görevli tüm personelini bu hafta geri çekecek. 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, Venezuela'daki büyükelçiliğinde bulunan tüm personelini bu hafta geri çekecek. Bu karar, Venezuela'daki kötüleşen durumu ve ABD büyükelçiliğindeki diplomatik personelin varlığının ABD politikasında bir kısıtlama haline geldiği sonucunu yansıtıyor." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ocakta Venezuela'daki ABD Büyükelçiliğinde görevli ikinci derece personeline ülkeyi terk etmesi talimatı vermiş fakat birinci derece personelin görevlerine devam edeceğini açıklamıştı.

Talimatın, Venezuela'daki ABD diplomatik temsilciliklerinde çalışan 150 civarındaki personelin güvenliğini sağlamanın zor olduğu için verildiği, buna rağmen başkent Caracas'ta bulunan büyükelçiliğin açık kalmaya devam edeceği kaydedilmişti. 

(AA/ÖZ/HA)

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