Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
hafif yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102731
ALTIN
223.960
DOLAR
5.2803
STERLİN
6.7815
EURO
5.9516
Sürücülerin dikkatine
Son Dakika
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
Arabada ve evde gümrüksüz 15 parfüm ve 39 kol saati bulundu, 2 kişi tutuklandı
GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU
Masa üstünde yanık unutulan mumlar yangına sebep oldu
DOĞANKÖY’DE EV YANGINI
Şoför tutuksuz yargılanacak
Şoför tutuksuz yargılanacak
banner282

Abd\'den Türkiye\'nin Uygur Açıklamasına Destek

ABD, TÜRKİYE\'NİN UYGUR TÜRKLERİNE İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMAYI DESTEKLEDİKLERİNİ DUYURDU

Abd\'den Türkiye\'nin Uygur Açıklamasına Destek

ABD, TÜRKİYE\'NİN UYGUR TÜRKLERİNE İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMAYI DESTEKLEDİKLERİNİ DUYURDU

15 Şubat 2019 Cuma 12:06
Abd\'den Türkiye\'nin Uygur Açıklamasına Destek

ABD, TÜRKİYE\'NİN UYGUR TÜRKLERİNE İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMAYI DESTEKLEDİKLERİNİ DUYURDU

Ankara, 15 Şubat 19 (.): ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Dışişleri Bakanlığının Uygur Türklerine ilişkin açıklamasına destek verdi.

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "ABD, Türkiye Dışişleri Bakanlığının değerlendirmesine katılıyor." sözleri yer alırken, Türkiye\'nin konuya ilişkin açıklamasındaki "Keyfi tutuklamalara maruz kalan bir milyondan fazla Uygur Türkü\'nün toplama kamplarında ve hapishanelerde işkence ve siyasi beyin yıkamaya maruz bırakıldıkları artık bir sır değildir." ifadelerine yer verildi.

 TÜRKİYE\'NİN TEPKİSİ

Dışişleri Bakanlığı, Çin makamlarının Uygur Türklerine yönelik sistematik asimilasyon politikasının insanlık adına büyük bir utanç kaynağı olduğunu belirtmişti. Çin makamlarını, toplama kamplarını kapatmaya davet eden Bakanlık, "Türk kamuoyunun ağır insan hakları ihlalleri konusundaki tepkisinin Çin makamlarınca dikkate alınmasını bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Uygur Türklerine dönük keyfi tutuklamalar, bir milyondan fazla Uygur Türkü\'nün toplama kamplarında ve hapishanelerde alıkonulması gibi eylemlerin hiçbir şekilde meşru bulunmayacağını söylüyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.

ULUSLARARASI TOPLUMDAN ÇİN\'E ÇAĞRILAR

Dünya genelinde çok sayıda hükümet, uluslararası örgüt ve sivil toplum kuruluşu, Çin\'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarına tepki gösteriyor.

Avrupa Birliği (AB), Çin\'le geçen yıl temmuz ayında başkent Pekin\'de yaptığı İnsan Hakları Diyaloğu toplantısının ardından, insan hakları savunucuları, dini inançları nedeniyle zulüm gören kişiler ve ifade özgürlüğü ile temel insan haklarına aykırı şekilde hapsedilen Tibetlilerin ve Uygurların serbest bırakılmasını istemişti.

ABD Kongresinde görüşülmeye devam eden bir yasa tasarısı, 1 milyondan fazla Uygur Türkü\'nün maruz kaldığı ağır insan hakları ihlallerinden dolayı Amerikan yönetiminin Çin\'e yaptırım uygulamasını talep ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, 30 Ağustos 2018 tarihli raporunda, kamplarda 1 milyondan fazla Uygur\'un alıkonulduğuna ilişkin tahminler yapıldığını kayıtlara geçirmiş ve uygulamanın ürkütücü boyutlara ulaştığını vurgulamıştı.

Avrupa Parlamentosu da geçen yıl ekim ayında kabul ettiği kararla, toplama kamplarının derhal kapatılıp alıkonan kişilerin serbest bırakılmasını istemişti.

Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve çok sayıda uluslararası sivil toplum kuruluşu, ağır hak ihlallerine maruz kalan en az 1 milyon civarında Uygur Türkü\'nün durumunu görüşmesi, bölgeye gözlemci heyet göndermesi ve gerçekleri ortaya çıkarması için BM İnsan Hakları Konseyine çağrı yapmıştı.

ÇİN\'İN YANITI

Çin, uluslararası kamuoyunda "toplama kampları" şeklinde adlandırılan yerlerin "mesleki eğitim merkezi" olduğunu ve buralarda tuttuğu kişileri "aşırıcı fikirlerden arındırarak topluma kazandırmayı" hedeflediğini iddia ediyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise Çin makamları geri çeviriyor.

(AA/AK/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çöp işleme tesisinde kayak keyfi
Çöp işleme tesisinde kayak keyfi
Atlı jimnastik
Atlı jimnastik
Fransız bir erkeğe 'cinsel saldırı' ile suçlanan Vatikan Paris Büyükelçisi'ne soruşturma
Fransız bir erkeğe 'cinsel saldırı' ile suçlanan Vatikan Paris Büyükelçisi'ne soruşturma
Sovyetler Birliği'nin Afganistan işgalinin bitişinin 30'uncu yıl dönümü
Sovyetler Birliği'nin Afganistan işgalinin bitişinin 30'uncu yıl dönümü
Kazaya koşan ekip kazadan kıl payı kurtuldu
Kazaya koşan ekip kazadan kıl payı kurtuldu
Çin'den ABD’ye “en iyi seçenek işbirliği“ çağrısı
Çin'den ABD’ye “en iyi seçenek işbirliği“ çağrısı
Endonezya'da kuduzdan 12 kişi öldü
Endonezya'da kuduzdan 12 kişi öldü
Irak Suudi Arabistan ile sınır kapısını yeniden inşa ediyor
Irak Suudi Arabistan ile sınır kapısını yeniden inşa ediyor
İran'da sivil eğitim uçağı düştü: 2 ölü
İran'da sivil eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Arap dünyasının ilk kadın içişleri bakanı Raya Hasan: Kadın bakan sayısı artmalı
Arap dünyasının ilk kadın içişleri bakanı Raya Hasan: Kadın bakan sayısı artmalı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim