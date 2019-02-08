Abd\'den Somali\'de Hava Saldırıları



ABD AFRİKA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI, SALDIRLARDA 15 EŞ-ŞEBAB MİLİTANININ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİNİ DUYURDU



Addis Ababa, 8 Şubat : ABD, Somali\'de Eş-Şebab\'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında toplam 15 örgüt üyesini etkisiz hale getirdiğini açıkladı.



ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, Aşağı Şabel vilayetinin Gardarshe ve Bariire bölgelerinde 6-7 Şubat tarihlerinde Eş-Şebab üyelerine yönelik hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada, ABD’nin hava saldırılarının ülkeyi terörden korumak için çaba gösteren Somali güvenlik güçlerine destek olduğu ifade edildi.



Yılbaşından bu yana ülkede 10’dan fazla hava saldırısı yapan ABD, onlarca militanı etkisiz hale getirdiğini bildirmişti.



(AA/AK/FEZ)

