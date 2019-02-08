Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102510
ALTIN
222.006
DOLAR
5.2454
STERLİN
6.7980
EURO
5.9470
Yağışlı hava devam edecek
YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDECEK
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
6 kök Hintkeneviri yetiştirdi, 9 ay hapis cezasına mahkum edildi…
6 kök Hintkeneviri yetiştirdi, 9...
Soyguncu Askere 10 yıl hapis cezası
Soyguncu Askere 10 yıl hapis...
banner282

Abd\'den Somali\'de Hava Saldırıları

ABD AFRİKA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI, SALDIRLARDA 15 EŞ-ŞEBAB MİLİTANININ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİNİ DUYURDU

Abd\'den Somali\'de Hava Saldırıları

ABD AFRİKA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI, SALDIRLARDA 15 EŞ-ŞEBAB MİLİTANININ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİNİ DUYURDU

08 Şubat 2019 Cuma 13:22
Abd\'den Somali\'de Hava Saldırıları

ABD AFRİKA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI, SALDIRLARDA 15 EŞ-ŞEBAB MİLİTANININ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİNİ DUYURDU

Addis Ababa, 8 Şubat : ABD, Somali\'de Eş-Şebab\'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında toplam 15 örgüt üyesini etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, Aşağı Şabel vilayetinin Gardarshe ve Bariire bölgelerinde 6-7 Şubat tarihlerinde Eş-Şebab üyelerine yönelik hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, ABD’nin hava saldırılarının ülkeyi terörden korumak için çaba gösteren Somali güvenlik güçlerine destek olduğu ifade edildi.

Yılbaşından bu yana ülkede 10’dan fazla hava saldırısı yapan ABD, onlarca militanı etkisiz hale getirdiğini bildirmişti.

(AA/AK/FEZ)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski Polonya Başbakanı Olszewski 88 Yaşında Öldü
Eski Polonya Başbakanı Olszewski 88 Yaşında Öldü
İtalya İle Fransa Arasındaki Kriz Büyüyor
İtalya İle Fransa Arasındaki Kriz Büyüyor
Fas'ın Riyad Büyükelçisi, Ülkesi Tarafından Çağrıldığını Doğruladı
Fas'ın Riyad Büyükelçisi, Ülkesi Tarafından Çağrıldığını Doğruladı
Fas'ın Riyad Büyükelçisi, Ülkesi Tarafından Çağrıldığını Doğruladı
Fas'ın Riyad Büyükelçisi, Ülkesi Tarafından Çağrıldığını Doğruladı
Filipinler'deki Kızamık Salgını
Filipinler'deki Kızamık Salgını
Filipinler'deki Kızamık Salgını
Filipinler'deki Kızamık Salgını
Abd'den Somali'de Hava Saldırıları
Abd'den Somali'de Hava Saldırıları
Endonezya'da Yanardağ Nedeniyle 494 Kişi Mahsur Kaldı
Endonezya'da Yanardağ Nedeniyle 494 Kişi Mahsur Kaldı
Endonezya'da Yanardağ Nedeniyle 494 Kişi Mahsur Kaldı
Endonezya'da Yanardağ Nedeniyle 494 Kişi Mahsur Kaldı
Avustralya Parlamentosuna Siber Saldırı
Avustralya Parlamentosuna Siber Saldırı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim