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Abd\'den, Kasım Süleymani\'nin Halefine Tehdit

ABD\'NİN İRAN ÖZEL TEMSİLCİSİ BRİAN HOOK:

Abd\'den, Kasım Süleymani\'nin Halefine Tehdit

ABD\'NİN İRAN ÖZEL TEMSİLCİSİ BRİAN HOOK:

23 Ocak 2020 Perşembe 13:15
Abd\'den, Kasım Süleymani\'nin Halefine Tehdit

ABD'NİN İRAN ÖZEL TEMSİLCİSİ BRİAN HOOK: "EĞER İSMAİL KAANİ DE AMERİKALILARI ÖLDÜRME YOLUNU İZLERSE AYNI SONLA KARŞILAŞACAK"

"BÖLGEDEKİ AMERİKALILARA VEYA ABD ÇIKARLARINA YÖNELİK SALDIRILARDAN İRAN REJİMİNİ VE VEKİL GÜÇLERİNİ SORUMLU TUTACAĞIZ"

Ankara, 23 Ocak 20 : ABD'nin İran Özel Temsilcisi BrianHook, Kasım Süleymani'nin yerine, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanlığına atanan Tuğgeneral İsmail Kaani'yi tehdit etti. 

Suudi Arabistan'ın ŞarkulAvsat gazetesine konuşan Hook, Süleymani'nin ABD'nin Bağdat Havalimanına düzenlediği saldırıda öldürülmesini, "İran rejimi için doldurulamayacak bir boşluk oluşturuldu." şeklinde yorumladı. 

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Süleymani'nin yerine atanan Kaani'yi de tehdit eden Hook, "Eğer İsmail Kaani de Amerikalıları öldürme yolunu izlerse aynı sonla karşılaşacak." dedi. 

Hook, "Bölgedeki Amerikalılara veya ABD çıkarlarına yönelik saldırılardan İran rejimini ve vekil güçlerini sorumlu tutacağız." ifadelerini kullandı. 

İran'daki hükümet karşıtı protestoların sorulması üzerine Hook, göstericileri "kahraman" olarak niteleyerek, ABD'nin onlara desteğinin süreceğini belirtti. 

ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, İran 8 Ocak'ta Irak'ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı Ayn el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemiş ve iki ülke arasındaki gerginlik yükselmişti.

(AA/RU/ŞEB)
 

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